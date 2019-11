Mercadona lanza nuevas colecciones de perfumes inspiradas en sus clientes

Mercadona ha lanzado la campaña de perfumes de navidad con nuevas colecciones exclusivas con productos de cosmética, belleza y fragancias inspiradas en los clientes. La cadena de supermercados ha organizado reuniones con algunos de los consumidores para saber qué les gustaría encontrar en las tiendas. Además, para conseguir esta nueva colección han contado con una selección de materias primas, grandes perfumistas y diseñadores, que han guiado a la empresa para lograr la "máxima calidad" en estas nuevas colecciones.

Pruebas a ciegas

Antes de desarrollar estos nuevos productos, el Centro de Coinnovación de la Perfumería de Mercadona organizó pruebas a ciegas con especialistas para saber qué les gustaría encontrar a los clientes en las tiendas durante esta navidad. Según Ilias Ermenidis, perfumista de Firmenich y creador de la fragancia My Soul for him, Se han llevado a cabo "muchas modificaciones y muchas reuniones", pero el resultado final "gustó tanto a nuestros equipos creativos como a Mercadona".

El departamento de Coinnovación de la empresa ha organizado pruebas a ciegas para diseñar sus productos / Mercadona

Una vez diseñada la idea, el desarrollo de un perfume conlleva la coordinación de un extenso grupo de trabajo en el que están implicados contamos con químicos, evaluadores y perfumistas. La figura del evaluador es fundamental en el proceso, ya que acompaña al perfumista durante el tiempo de creación y hace de nexo de unión entre su creatividad y el gusto del consumidor final

Los colores con los que se inspiran las nuevas colecciones son el verde y el dorado: el primero rinde homenaje al muérdago y al árbol de la Navidad, y el dorado "envuelve de magia y destellos" estas fiestas.