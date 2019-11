Falcón salva al Hércules de una severa derrota en el peor partido de la era Muñoz

Que el Hércules no funciona, no es nada nuevo. Que la plantilla no está a la altura, tampoco asombra. Pero, que luches por la permanencia con un plantel de dos millones de euros y que el CD Ebro te saque dos puntos y tu clasificación es decimosexto… es la realidad.

Ante los jóvenes jugadores del Mestalla, el Hércules no estuvo a la altura (1-1). Sin duda, fue el peor partido desde que Portillo decidió fichar a Jesús Muñoz. Un desastre en todos los sentidos.

La falta de intensidad en ciertos momentos del partido le lleva al Hércules a ser un equipo vulgar. A no tener equilibrio. Y lo peor de todo es que el trabajo de la semana no aparece en los encuentros.

Ismael Falcón volvió a ser el héroe del partido. Ante los valencianos, el meta gaditano salvo seis ocasiones claras de gol. Increíble. Imposible pedirle más al de Cádiz. Sin sus aciertos, el Hércules saldría goleado en todos los partidos.

Yeray, Borja y Diego Benito / Hércules

La salida de Diego Benito al terreno de juego le dio al Hércules más posesión. Pero, solo eso.

Mientras que el gol de Jona llegó en el minuto 50 tras una salida rápida de balón, centro de Moha desde la derecha y gol del 9 (1-0). La segunda diana del malacitano desde que empezó la temporada.

Hércules

El empate llegó en el 93. La insistencia del Mestalla sobre la meta blanquiazul tuvo su recompensa. Pablo Jiménez consiguió marcar el empate (1-1) tras golpear el balón en el palo de la portería de Falcón y tras el rechace de la defensa blanquiazul.

Por lo demás, la situación empieza a ser complicada y preocupante. Los herculanos siguen en puestos de promoción de descenso a Tercera División y salir de esa zona no va a ser de la noche al día.

La próxima semana, el Hércules se enfrenta, el domingo a las 17 horas, a La Nucia de Cesar Ferrando.