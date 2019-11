6047 valientes

Nada más entrar el último corredor cesó la lluvia. Desde las once de la mañana el agua fue un elemento más. Eso, no impidió que 6047 corredores tomasen las calles de Bilbao. Pero no solo la lluvia desafiaba a los atletas, el frio, y a veces alguna ráfaga de viento, lo puso aún más difícil.

Padres empujando los coches de sus bebés, familias corriendo juntas, cuadrillas de amigos, volvieron a llenar las principales arterias de la capital vizcaína. Diez kilómetros de recorrido, preparado con mimo por la organización, que volvieron a dejarnos las mismas fotos de una prueba con arraigo y que constituye un reto anual para los que quieren salir tan solo a correr.

Una prueba en la que no hay ganadores. El primero que cruzó la meta de la Gran Vía recibió el mismo premio y el mismo reconocimiento que el que llegó el último. Ese es el secreto de la Herri Krosa, pionera entre las carreras populares y que este año celebrara su 32 edición.