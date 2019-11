El borrianense Sergio García gana el gran premio Comunitat Valenciana de Moto3

El borrianense Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) ha ingresado en el "olimpo" de los ganadores españoles de un gran premio al vencer en el de la Comunitat Valenciana de Moto3 disputado en el circuito "Ricardo Tormo". Ha quedado por delante del italiano Andrea Migno (KTM) y el también español y debutante Xavier Artigas (Honda).

La última vuelta fue de infarto, con constantes adelantamientos y con los cuatro pilotos buscando la mejor posición, pero en la entrada a la recta de meta Sergio García fue el mejor colocado y aunque fuese por apenas cinco milésimas de segundo se acabó adjudicando su primera victoria en el campeonato del mundo, con una excelente actuación en su debut de Artigas, tercero.

"Ha sido increíble ganar en mi casa mi primera carrera"

El piloto Sergio García, de 16 años, ha asegurado en rueda de prensa que "ha sido increíble ganar aquí en mi casa, no puedo describir lo que siento". "Me estoy encontrando muy a gusto con la moto y con el equipo, estamos a un nivel muy bueno para competir. Después de Tailandia encontramos algo que nos ha permitido ir avanzando posiciones y hacer carreras muy buenas, y me quedo con este gran final de temporada", indicó.

El piloto castellonense, que no pudo correr la primera cita mundialista al tener aún 15 años, reconoció que no se esperaba acabar la temporada con un triunfo y aseguró que no quiso pensar durante la semana en esa posibilidad. "Prefiero ir calmado, poco a poco, y ver qué se puede hacer", apostilló.

Por último, felicitó a su amigo Xavier Artigas -también de 16 años-, quien subió al podio como tercera en su primera carrera en el Mundial, tras recibir una invitación de la organización. "Empezamos juntos y hemos sido siempre muy amigos. Estoy muy contento de que haya hecho podio en Valencia, en su primera carrera, que es muy complicado".