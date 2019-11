Dani Giménez admite que en el vestuario del Deportivo hubo "más tensión"

Dani Giménez, portero del Deportivo, ha admitido que en el vestuario del conjunto gallego hubo "más tensión" que otras veces a la conclusión del choque con el Extremadura, en el que sumaron su decimoquinto partido sin ganar (2-0) y la segunda derrota consecutiva.

“A diferencia de otros partidos, hemos tenido un par de palabras más altas que otras y a ver si espabilamos. Hace falta a veces pelearnos porque somos tan buenos que no nos decimos nada y van pasando las jornadas y hoy ha habido un poquito más de tensión en el vestuario", reconoció.

En declaraciones a los periodistas que se desplazaron con el equipo a la conclusión del partido, Giménez consideró "positivo" esa tensión porque "encenderá una llama" y puede que "sirva para ganar".

El portero fue crítico respecto a la actuación del equipo en el césped del Francisco de la Hera.

"Hay que ser activos porque esto no puede seguir así. Al que la situación le pueda, hay gente que juega menos o en el Fabril (filial del Deportivo) que puede aportas más. El que no esté, que no juegue", espetó.

Giménez también admitió que él no ha estado "en las últimas semanas al nivel" que tiene que dar para jugar en el equipo coruñés, colista de la Segunda División.