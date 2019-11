"Creo que hemos merecido ganar"

Muy contento con el resultado y el juego de su equipo, así se presentó Juan Carlos Gómez ante los periodistas nada más terminar el partido ante el Pozoblanco.

Para el entrenador del Xerez CD, el partido fue “complicado y muy disputado por parte de los dos equipos, ha habido alternativas. Por momentos hemos dominado y llevado el peso del encuentro, aunque es verdad que la primera parte ha estado muy igualada. Los diez primeros minutos de la segunda también, pero a partir de ahí hemos estado mejor”.

Los xerecistas suman su mejor racha de la liga, sumando diez puntos de los últimos doce disputados y eso demuestra dice, que “cada día estamos más sueltos, nos hemos sacudido la presión y hoy hemos ratificado la mejoría”.

El técnico cordobés reconoció que el partido lo pudo haber ganado cualquiera, pero que siempre tuvo fe en la remontada: “El equipo tenía que hacer lo que ya ha hecho alguna que otra vez, remontar un partido. Estábamos convencidos en el descanso que las oportunidades iban a llegar como han llegado”.

Aunque reconoce que el Pozoblanco pudo haber ganado porque han tenido ocasiones, “nosotros hemos sido mejores”. Preguntado si le pareció penalti la acción que terminó en el primer gol del equipo cordobés, cree que no lo fue, “eso me dicen los jugadores míos, pero es verdad que no pitó uno a favor de ellos en la segunda parte que pareció claro”.