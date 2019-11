O CD Lugo rescata un punto ante o Racing de Santander

"Un resultado justo. La primera parte ha sido de ellos- Racing de Santander- y en la segunda hemos dominado nosotros", con esta reflexión arrincaba a rolda de prensa post-partido o mister amurallado, Eloy Jiménez. Tras un partido insulso, con máis sombras que luces para ambos conxuntos, o 1-1 que final deixa ó CD Lugo con vinte puntos na clasificación e na décimo cuarta posición.

Pese a tarde fría, chuviosa e gris deste pasado domingo, máis de tres mil gorxas albivermellas baixaban ás beiras do Miño a animar o seu equipo. A ilusión de poder ver a terceira vitoria consecutiva dos lucenses facía esquecer nas gradas un cinco grados de temperatura. Pero non puido ser.

Dende o pitido inicial, o Racing de Satander, con Cristobal Parralo estreándose na banqueta, deixaba claras as súas intencións. Dende o primeiro minuto sucedíanse as chegadas á área dos locais. A cada cal, máis perigosa. Yoda xogaba e tentaba a sorte. En menos de cinco minutos, os cántabros perdonaban tres ocasións máis que claras.

Os albivermellos xogaban replegados e sen facer moito ruido. Agás na protesta dun posible penalti de Kitoko sobre Herrera. Aí si deron un puetazo so bre a mesa, malia que o colexiado nin recurríu ó VAR.O Racing tanto tentou a sorte que preto de chegar ó descanso, Carmona golpeaba dende fora da área, Cantero metía os puños, pero no rechace Cejudo colocada un centro que peinaba Yoda para abrir a ferida no Anxo Carro.

Co 0-1 no marcador arrancaba a segunda metade de xogo que parecía unha prolongación dos primeiros 45 minutos. Ata que os de Eloy Jiménez comezaban a despertar vendo coma o rival xa asinaba o empate. Foi nunha falta botada por Alex López cando, a falta de quince minutos para o final do partido, Manu Barreiro metía de cabeza o coiro na portería.

Tras celebrar o tanto ó máis puro estilo CR7, Barreiro &CIA puxeron o traxe de faena e comezaban a chegar a área rival todo o que non o fixeran ata o momento. Tivoa Iriome, Herrera... Pero a reacción chegou tarde.

Un resultado "justo" que ten sabor agridoce "porque sabíamos lo que significaban estos tres puntos. Y se lo dije a los chicos durante toda la semana, pero una vez más se ha demostrado que en la Segunda División no hay rival pequeño", reflexionaba Eloy Jiménez.