Tebas: "El Málaga es muy complicado de vender"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló sobre el estado del Málaga que "hemos dejado un tiempo para que se ponga en marcha el plan, la falta de liquidez la detectamos para principios de enero o febrero. El Málaga es muy complicado de vender, tiene dos propietarios, está judicializado. Siempre que hay este tipo de crisis, la venta no soluciona nada. Es muy difícil vender un club en esta situación. Mira el Córdoba, que lo vendieron y mira cómo está al cabo de tres años".

Tebas, estuvo el sábado en el Marca Sport Weekend, evento deportivo que se ha celebrado durante el fin de semana en Marbella y abordó la situación del club malagueño.

"No sé lo que están haciendo, cabía la posibilidad de buscar un socio, otros ingresos. Desde luego que el Málaga tenía una situación preocupante cuando nos reunimos con ellos, ahora veremos y haremos una valoración de cuál es su situación actual. Tiene que entrar dinero en el club o reducir gastos".

"Yo no he hablado con el director general nuevo, lo importante es que esté aquí trabajando para solucionar el problema, no que esté en Madrid hablando con el presidente. El día que lo citemos vendrá, nos contará. La semana que viene o la otra nos hemos citado en LaLiga para ver el plan de viabilidad que presentaron qué recorrido lleva. Los dos sabemos que tienen que tomar decisiones, veremos. Alguna pequeña cosa sabemos".