Castelló celebra la 4ª Feria Internacional del Disco

El Hotel del Golf Playa presenta la 4ª Edición “Feria Internacional del Disco” que se celebrará el 30 de noviembre y el 1 de Diciembre en las instalaciones del Hotel. Los 40 Classic Castellón es la emisora oficial del evento.

Esta 4ª Edición, consolida la feria y se convierte en un referente y punto de encuentro de obligada visita para los amantes del vinilo y la música en general. El objetivo principal sigue siento el difundir la cultura del vinilo, apoyar la música como referente cultural y rescatar la tradición del vinilo como soporte de calidad y artículos de coleccionismo, además de dar visibilidad a grupos emergentes de la provincia y nacionales.

La cuarta edición pretende conseguir y mejorar aun si cabe el programa de actividades culturales relacionadas con la historia del vinilo y el mundo que rodea este arte. Profundizar en la historia con exposiciones para conocer un poco mas de cerca la industria del vinilo vinculado a la música hasta la época actual. Por otro lado, todo el hotel se convertirán en un homenaje y festival sobre el vinilo y la música, contará con mas de 100 metros lineales dedicados a la venta de vinilos con expositores nacionales e internacionales. Entre las actividades se contará con charlas, exposiciones, sesiones DJ en vinilo, directos, mesas redondas, presentaciones de libros, talleres de música para niños, etc.

Este año los expositores serán nacionales e internacional a partes iguales, para darle una proyección mas internacional y poder acercar a los coleccionistas y apasionados de la música material de calidad y piezas en vinilo difíciles de adquirir de una manera convencional.

Los estilos y el material de los expositores son muy diversos y para todos los gustos que van desde Funky, Soul, Disco, Jazz, Latin Jazz, Bugalú, Salsa, R&B, Power Pop, Garage, Rock and Roll, 60's y 70's. También, como no, pop rock nacional e internacional, punk y heavy además de Rock Clásico 70s, 80s, 90s, Alternativa, Indie, Hardcore, Metal, Psicodelia, Progresivo, Minimal, Electrónica, World Music, ...

EXPOSICIONES DURANTE LA FERIA DEL DISCO

ICONOS DE LA CULTURA POP , comisario, Juan Vitoria (SALA 1)

La cultura Pop, encabezada por la música rock, en todas sus facetas, el cine, la literatura aventajada de los Beats, el cómic underground o la ilustración de la Línea Clara, sin olvidar los diseñadores del nuevo mobiliario funcional, arquitectos y definidores del nuevo arte a partir de los 60, están reflejados en 101 láminas montadas en formato collage y plastificadas, en A3, con pequeños textos explicativos en cada una de ellas.

Los abrasivos acordes de las guitarras de Nirvana, el cine de la Nouvelle Vague de Truffaut, la moda de Carnaby Street, la factoría de Andy Warhol, los comics de Tintín, el Chelsea Hotel, la contracultura de la generación beat o la explosión del soul, el free jazz o la bossa nova: estos son solo algunos de los muchos reclamos estéticos que reúne la exposición Iconos de la cultura Pop, una muestra que repasa, a lo largo de 101 collages, algunos de los más significativos hitos de la historia de la cultura pop, tal y como la entendemos desde mediados de los años 50.

El resultado es una explosión de colorido que sintetiza algunas de las corrientes culturales que han ayudado a entender quiénes somos y de dónde venimos, y que no por ello rehúye el rigor didáctico. De hecho, la eclosión cromática de la muestra, que puede apabullar al espectador, está muy bien matizada por oportunos recuadros informativos.

Es un dechado de memorabilia que su artífice, el veterano activista pop Juan Vitoria (radiofonista, periodista y vendedor de discos desde hace más de tres décadas), ha querido cifrar, especialmente, en torno a los dorados años 60. La razón es clara: "Los 60 supusieron la explosión del fenómeno pop en todas sus consecuencias, porque fue asimilado por la gente y adaptado a las necesidades del mercado, aunque tampoco he eludido en la muestra algunos elementos posteriores, tanto en música (Pixies, Sonic Youth, el Punk como fenómeno, el Grunge…) como en cine (David Lynch)".

Huelga decir que la música se lleva, obviamente, la palma de la muestra: algo comprensible si tenemos en cuenta el carácter de ésta como catalizador de las nuevas tendencias desde hace décadas.

El propio formato de la muestra, concretado en collages de imágenes en los que se entremezclan fotografías, portadas de discos, carteles y emblemas icónicos de lo más diverso, supone una materialización muy gráfica del carácter vorazmente fragmentario del propio movimiento al que retrata, una cultura pop que ha penetrado por todos y cada uno de los poros de nuestra sociedad occidental en las últimas décadas.

Y demuestra que no es necesario un gran presupuesto cuando hay de por medio ganas e imaginación, ya que casi todo el material está "básicamente sacado de portadas de discos, libros, carteles y cosas que yo tengo en casa. Muchas fotos de lugares, garitos, ciudades o cómics están hechas por mí aunque, lógicamente, la mayoría de imágenes están tomadas prestadas de soportes físicos que tengo pero cuyo autor no soy yo, claro".

El movimiento mod, la escena folk del Greenwich Village (de nuevo puesta en solfa merced al último film de los hermanos Coen), los míticos estudios de Abbey Road o el cine de Stanley Kubrick, John Waters, Roger Corman o Alfred Hitchcock también desfilan por la exposición.

GUITARRAS ELÉCTRICAS DEL 1960/1970, presentado por Armando Centelles (SALA 2).

Es un guitarrista y coleccionista de guitarras eléctricas antiguas de los años 60/70. Ha realizado diversas exposiciones en ferias del Disco en varias ciudades.

En dicha colección hay guitarras que han pertenecido a conocidos músicos. Entre ellas destacan una Holp Saturn 63 de Joan Miró guitarrista de Lone Star y una Hofner D-21-S perteneciente al guitarrista de Los Sirex.

Hay modelos iguales a las que en su día utilizaron Los Beatles en sus comienzos: Una Futurama II (checoslovaca) y una Egmond (alemana).

Podemos ver curiosidades como una Fender Stratocaster de 12 cuerdas, una Hofner T-26 guitarra baja solida de seis cuerdas de 1966, una Jomadi de fabricación española, Framus, Teisco, Gibson, Spitzer etc…

En definitiva, una muestra muy interesante para los amantes de la guitarra y los nostálgicos de aquella década.

CHARLA / COLOQUIO

Carlos Pérez de Ziriza (Madrid, 1973) es periodista, escribe habitualmente en medios como El País, Mondosonoro, Efe Eme, Cartelera Turia, GQ España, el Hype o Beat Valencia, y colabora en À Punt Media. Ha publicado siete libros: las guías Morrissey y los Smiths. Inmortal luz del norte (Midons, 2005) y R.E.M. El reverso del sueño americano (Midons, 2006), el ensayo Fragmentos de una década. Tendencias, transformaciones y claves del rock del nuevo milenio (Milenio, 2011), los volúmenes históricos Indie y Rock Alternativo. Historia, cultura y álbumes fundamentales (Ma Non Troppo, 2017) y Tres Minutos de Magia. Una historia del power pop y la new wave (Efe Eme, 2018), el ensayo No olvides las canciones que te salvaron la vida (Efe Eme, 2019) y el volumen Música disco. Historia, artistas, cultura y álbumes fundamentales (Redbook, 2019).

Carlos Perez de Ziria - charla sobre “Fuego en la disco. El rock y la música de baile.”

Los decibelios guitarreros y los ritmos de la música disco. El poderío desafiante de la música blanca más viril y la sensualidad de la música negra. Una relación que parecía destinada a no ser demasiado fluida, pero que sin embargo ha dado excepcionales muestras de apareamiento durante las últimas décadas. Desde los años setenta hasta la actualidad. ¿Quién dijo que el rock no se podía bailar en una discoteca? El periodista Carlos Pérez de Ziriza nos guiará a través de una charla que ilustrará un par de décadas de esta fértil relación, desde los años setenta hasta los noventa.

Tendrá lugar el día 30 de Noviembre a las 17:30-18:30 en la (SALA 2)

PROGRAMACIÓN INFANTIL:

Sábado de 11:00-13:30 Horas.

1-Manualidades con discos, creación de relojes, salvamanteles, decoración para paredes y clasificadores de discos. (de 7 a 14 años).

2-Taller de juegos musicales, juegos que estimulan la creatividad y el ritmo en los niños:

11:00-12:15: dominó musical, twister musical, las marionetas musicales (de 3 a 6 años).

12:15-13:30: la búsqueda del tesoro musical (de 7 a 14 años).

Domingo 12:00-14:30horas.

12:00 -13:00 Karaoke para niños y adultos, con sonido de audio y micrófonos, para divertirse toda la familia.

13:00-14:30. Vermut-time, Actuación de 4 combos juveniles.

PROGRAMA.

SABADO:

10:00 Acto Inaugural, Autoridades y Organización.

Apertura de puertas feria y servicio de cafetería.

10:00 INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓNES.

1- Exposición “ICONOS DE LA CULTURA POP” de la mano de Juan Vitoria, crítico músical y coleccionista de vinilos. (Discos Amsterdam).

2- “Exposición de “GUITARRAS ELECTRICAS DEL 1960/1970” perteneciente a

Armando Centelles, guitarrista y coleccionista de guitarras eléctricas antiguas de los años 60/70.

10:00-12:00 Sesión DJ Juan Vitoria (Valencia). Zona Stands

11:00-13:30 Talleres infantiles gratuitos organizados y dirigidos por la escuela de música “Mondo Ritmic”:

1-Manualidades con discos, creación de relojes, salvamanteles, decoración para paredes y clasificadores de discos. (de 7 a 14 años). Zona Olivo.

2-Taller de juegos musicales, juegos que estimulan la creatividad y el ritmo en los niños:

11:00-12:15: dominó musical, twister musical, las marionetas musicales (de 3 a 6 años). Zona Olivo.

12:15-13:30: la búsqueda del tesoro musical (de 7 a 14 años). Zona Olivo/Terraza.

12:00-13:00 Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto), en el Hall del Hotel.

12:00-14:00 Sesión dúo “Patri Casjau y Adela Dominguez DJ´S” .Colectivo “Hey Sisters Club”. (Madrid). Zona Stands.

13:30-14:45 Actuación de “MEMPHIS BAND”, tributo a Elvis Presley (Terraza), banda de Castellón pertenecientes a la “Asociación de músicos de Castellón” y con más de 10 años funcionando.

14:00-16:00 Sesión “Dj Piroulis” (Francia). Zona Stands

14:00-16:00. Apertura del Restaurante Buffet Libre / Cafetería.

16:00-18:00 Sesión dúo “Lady Stardust y Patri Casjau DJ´S” .Colectivo “Hey Sisters Club”. (Madrid) Zona Stands .

17:30-18:30. Charla “Fuego en la disco. El rock y la música de baile. Sala 2.

El periodista Carlos Pérez de Ziriza nos guiará a través de una charla que ilustrará un par de décadas de esta fértil relación, desde los años setenta hasta los noventa.

18:00 – 20:00. Sesión Dj “Jesus Bombín”, locutor del programa Radio3 “A lo loco y con patines”. Zona Stands

18:30-19:30. Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto), en el Hall del Hotel.

20:00 a 22:00. Sesión Dj “Carlos Bru”. (Castellón) Zona Stands

22:00-. Cierre zona stands.

DOMINGO:

10:00. Apertura de puertas feria y servicio de cafetería.

10:00 -12:00. Sesión Dj “Pirulix”. (Francia). Zona Stands

12:00-14:30. Talleres infantiles gratuitos organizados y dirigidos por la escuela de música “Mondo Ritmic”:

12:00 -13:00 Karaoke para niños y adultos, con sonido de audio y micrófonos, para divertirse toda la familia.

13:00-14:30. Vermut-time, Actuación en directo de 4 combos juveniles organizados por la escuela de música, ”Mondo Ritmic”. Terraza.

12:00 - 14:00. Sesión dúo “Adela Dominguez y Lady Stardust DJ´S”. Colectivo “Hey Sisters Club”. (Madrid). Zona Stands.

Lady Stardust 12:30-13:30. Photocall por Risas y Fotos, Estudio Gama. (Pasa y llévate tu foto), en el Hall del Hotel.

14:00-16:00. Apertura restaurante buffet libre, especial “Arroces de Castellón” y Barra de tapas - Cafetería.

14:00-16:00 Sesión DJ “Juan Vitoria” (Valencia).

16:00-18:30. 16:00-18:30. Presentación del segundo disco (fabricado en Krakatoa Records) de la banda castellonense de hip hop, jazz y sonidos tropicales BlackFang, titulado “A Foc Lent” con sesión Dj Fonki Cheff. Zona Stands

18:30 -20:00. Sesión Krakatoa Records DJ´S. Zona Stands

20:00 Cierre de la feria del disco. Apertura restaurante buffet libre.

HORARIO FERIA:

Sábado 30 de noviembre de 10:00 a las 22:00h.

Domingo 1 de diciembre de 10:00 a 20:00h.