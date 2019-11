Muspell Cooperativa Valenciana de Hernán Camilo Ascencio, de Elda, Premio Iniciativa Empresarial Diputación de Alicante

Un total de 11 proyectos han sido reconocidos la XVII Gala de los Premios Provinciales de la Juventud. La Diputación de Alicante convoca anualmente estas distinciones con las que pretende reconocer la capacidad, el talento y las habilidades creativas de los jóvenes de la provincia.

Muspell Cooperativa Valenciana de Hernán Camilo Ascencio, de Elda, se ha alzado con el Premio Iniciativa Empresarial, dotado con 3.000 euros. En la categoría de Blogs, el primer premio de 1.500 euros ha sido para María Such Pérez, de Villajoyosa, por “Hay plato encerrado”; el segundo clasificado, que ha obtenido 1.000 euros, ha sido Francisco Nicolás Mercader Román, de Benidorm, por “Más allá de la ciudad” y el tercero, Inés Poveda Pastor, de Monóvar, quien ha recibido 500 euros por su blog “Universo escrito”.

Diputación Provincial Alicante

Por su parte, el IES de Mutxamel ha ganado el premio de Iniciativa Coeducativa por su proyecto “Igualdad en realidad aumentada” dotado con 2.000 euros.

En el apartado de Trabajo Musical, el primer premio en la modalidad Solista, dotado con 1.500 euros, ha recaído en Andrea Borrás López, de El Campello, por “Tú y yo”, mientras que el segundo puesto ha ido a parar al alcoyano Hilario de Gracia Soto, quien ha recibido 1.000 euros por su tema “My flower”. El tercero, con 500 euros, ha sido para Luis García Burguete, natural de Alicante, por “Anfitrión”. Por su parte, en la sección Grupo, los componentes de Zero, de Biar, han obtenido el primer premio -2.000 euros- con “Somerville”; los de New Fantasy, de Elche, y su trabajo “My way back”, el segundo, -1.500 euros-, y los de Kind of Standard, de Villena, el tercero, dotado con 1.000 euros por su tema “Better way”. Finalmente, la categoría de Youtuber ha quedado desierta.