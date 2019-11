'Granada no ha querido el World Pádel Tour'

Córdoba ha vibrado este fin de semana con la celebración de una de las últimas pruebas del World Pádel Tour (WPT), una cita que estaba anunciada en Granada pero que finalmente el gobierno bipartito dejó escapar.

Según una entrevista mantenida en el pabellón Vistalegre de Córdoba con el director de WPT, Luis Torres, Granada "no ha querido" mantener el evento, o mejor dicho, el nuevo gobierno de la ciudad no asumió los compromisos alcanzados por el anterior equipo socialista de Paco Cuenca, que lo dejó todo "acordado y cerrado", pero "no firmado" porque "con Granada, por la confianza que unía a ambas partes y por la forma de trabajar administrativa de Gegsa, no firmábamos el contrato hasta dos semanas antes, pero estaba todo cerrado al detalle, incluídas las nuevas peticiones y contraprestaciones para el Ayuntamiento de Granada", relató Torres.

Por 40.000 euros

Pero un día, Eva Martín, concejala del Ayuntamiento de Granada, comunicó a Luis Torres que el Ayuntamiento sólo podía pagar 70.000 euros por el canon estipulado para ser sede de la prueba, y no los 110.000 acordados que han de pagar todas las ciudades organizadoras.

"Nosotros no podemos perder dinero", explicó el director de expansión del WPT, quien entonces recurrió a Córdoba, muy intenresada desde tiempo atrás, para encajar la pureba sin alteraciones en el calendario.

En el fondo de esta renuncia, atendiendo a la cantidad de impedimentos que Gegsa ofreció desde el principio de la llegada del bipartito, la empresa WPT siempre ha tenido la impresaión de que Granada verdaderamente no estaba interesada en continuar organizando el evento. En un primer momento, trató de cambiar las fechas en el calendario, e incluso Gegsa pidió adelantar la fecha de la final al sábado, algo del todo inviable para un evento internacional.

Además, Córdoba y WPT han firmado un contrato de cuatro años, por lo que Granada se despide de este deporte por una larga temporada.

Campaña de 1,8 millones

La celebración de cada una de las pruebas del circuito de pádel asciende a 800.000 euros, de los que la ciudad sólo afronta 110.000. A cambio, se garantiza una campaña de promoción -gracias a la emisión de los partidos en Gol TV y en su canal de Youtube que incluyen spots turísticos- "que alcanza los 1,8 millones de euros, según una auditoría que realiza cada año una empresa externa", explicó Torres a Radio Granada.

Además, cabe destacar la pérdida para el sector de la hostelería por las pernoctaciones de organización y asistentes al evento. El pabellón de Córdoba, con capacidad para 4.000 espectadores, agotó las entradas el sábado y presentó un casi lleno viernes y domingo.

Escucha aquí la entrevista mantenida en Córdoba con el director del WPT, Luis Torres.