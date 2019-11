El árbitro que dirigió el Ceuta-Xerez DFC denuncia insultos y amenazas

Guillermo Paradas Mazuela, colegiado malagueño que dirigió el domingo en el Alfonso Murube, tuvo que ser escoltado por la Policía Nacional para abandonar poder abandonar el estadio. Denuncia insultos y amenazas por parte de aficionados y directivos locales y ha redactado un acta que acarreará graves consecuencias a la entidad caballa.

El colegiado, en el apartado del público señala que “al finalizar el partido, un grupo de 30 personas aproximadamente del AD Ceuta FC saltó al terreno de juego, rodeándome, y dirigiéndose en los siguientes términos al equipos arbitral: “te vamos a matar, la federación en la que estás es corrupta, sois unos corruptos”, siendo identificados todos ellos como aficionados y directivos del AD Ceuta FC, impidiendo mi entrada al túnel de vestuarios".

Además, añade que “tanto el equipo arbitral como el Xerez Deportivo FC estuvimos en el terreno de juego aproximadamente 6 minutos, en los cuales gracias a la labor de la Policía Nacional y el delegado de campo pudimos acceder finalmente a vestuarios. Mientras me acercaba al túnel de vestuarios me comunica mi asistente número dos, que desde la grada, donde se encontraban aproximadamente unos 50 aficionados del AD Ceuta FC, siendo identificados por los cánticos e indumentaria que portaban, lanzaron cubos de hielo, no llegando a impactar ninguno a nadie del equipo arbitral".

En el apartado de observaciones detalla que “una vez me encontraba en el vestuario, se personaron en él varios efectivos de la Policía Nacional, comunicándome que tenía que esperar en el recinto deportivo aproximadamente una hora para que ellos pudieran garantizar mi seguridad en el traslado del estadio al puerto marítimo. Tras este tiempo, salimos del vestuario hasta el furgón de la Policía Nacional, siendo en todo momento escoltados por ellos mientras directivos del AC Ceuta FC se dirigían al equipo arbitral en tono amenazante: "os vamos a matar, hijos de puta, perros, sois unos hijos de puta".

José Juan Romero, técnico del Ceuta, que también fue expulsado, se expone a un severo castigo ya que en el acta, el colegiado señala que "en el final del partido el entrenador Romero Gil, José Juan fue expulsado por el siguiente motivo: A la finalización del encuentro y mientras me encontraba en el terreno de juego, se acercó a mi en los siguientes términos: "Eres un hijo de puta, hoy no vas a dormir tranquilo, eres el peor árbitro que me ha pitado en la categoría. Ojalá te retires por que le harías un gran favor al colectivo arbitral. Estoy seguro que esta noche no vas a dormir tranquilo." Estos términos me los decía con las manos en alto y a viva voz, llegándome a sentir intimidado debido a la cercanía del mismo. Una vez me encontraba en el túnel de vestuarios y antes de acceder a mi vestuario seguía gritando a viva voz: "eres malísimo, te has cargado el partido, a ver cómo sales de aquí hoy".