Satse ve 'insostenible' la situación de los profesionales de enfermería en la prisión de Mansilla de las Mulas

Satse denuncia la "situación insostenible" de los profesionales de enfermería de la prisión provincial de Mansilla de las Mulas. Actualmente, solo hay 3 enfermeros para hacerse cargo de una población reclusa superior a los 740 internos. Es un tercio de la plantilla porque no se cubren las bajas. Tampoco hay médicos ya que tras la jubilación de los profesionales se ha optado por las guardias localizadas.

Esta situación hace que a partir de las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente un único enfermero debe hacerse cargo de todas las urgencias que puedan surgir, teniendo en cuenta además que las patologías más comunes son especialmente sensibles como tratamientos psicológicos o sobredosis.

En el último mes y medio han fallecido siete internos en la prisión provincial. Satse habla de que es urgente solventar esta situación por lo que, ya en septiembre, pidieron una reunión con el director de la prisión, petición para la que, de momento, no tienen respuesta. Consideran que la dirección no tiene excusas ya que "la falta de médicos es un problema común en los centros de salud y se encuentran soluciones" y, en lo referente a enfermería, "las bolsas de trabajo están llenas así que no es difícil encontrar personal dispuesto a trabajar".