El Club Ourense Baloncesto notó la ausencia de Víctor Serrano para dar relevo a Darko Balaban, en un encuentro donde la primera mitad fue muy igualada. Murphy inauguró el marcador y segundos después, Ott, anotaba la primera canasta de los ourensanos. Gipuzkoa salió mordiendo, primero Dee con un triple, seguido de una pérdida de Balaban que finalizaba Sollazzo con una canasta desde fuera, daban las primeras ventajas en el marcador para los locales (10-3). Detuvo el parcial, de nuevo, Alfredo Ott, pero Murphy, con un gran mate, devolvía el más siete a los locales (12-5). No se asustó Ourense, liderados por un excelso Edu Martínez, abrió un parcial de doce a cero que daba el liderato a los gallegos(12-17), obligando a parar el partido a Marcelo Nicola. Tras la pausa, Davis Rozitis salió muy metido enchufado, cuatro puntos suyos dejaban la diferencia en un punto (16-17) pero Edu Martínez, de nuevo, respondía y cerraba el cuarto con ventaja para los de Gonzalo García de Vitoria (20-23).

En el Club Ourense Baloncesto todo seguía igual, Edu Martínez sumaba tres puntos a su cuenta, para un total de quince, nada más comenzar el segundo periodo, pero la respuesta local no se hizo esperar, primero Olaizola y luego Oroz volvían a cerrar el marcador (25-26). Los siguientes cinco minutos dominó la igualdad, estando el marcador parejo en cinco ocasiones hasta el 35-35 con un poco más de dos minutos por disputarse. En este punto GBC fue mejor, nueve puntos consecutivos de los de San Sebastián ponían punto y seguido con ventaja para los locales (44-35).

El Gipuzkoa rompe el partido y se lleva la victoria. Un triple de Alfredo Ott daba esperanzas a los cobistas nada más empezar la segunda mitad, pero Dee respondía inmediatamente y un dos más uno de Sollozza obligaba a Gonzalo a parar el partido. La pausa no surtió efecto y tras una técnica al banquillo ourensano, los vascos ponían el más quince en el marcador (53-38). Un Edu Martínez que seguía inspirado metía a sus compañeros en el partido de nuevo, y con una buena defensa que agotaba la posesión de Delteco, seguida de un triple de Kevin mandaban la diferencia por debajo de los diez puntos (53-46). Una última canasta de los locales mantenía la misma diferencia que al comienzo del cuarto, nueve puntos(55-46).

No pudo reducir la diferencia el Club Ourense Baloncesto en el cuarto periodo. Los tiros no entraban, se notaba la falta de energía y una serie de pérdidas complicaban todavía más el encuentro. Gipuzkoa lograba la máxima diferencia del partido, dieciocho puntos (65-47). Solo Balaban en ataque era capaz de anotar (suyos fueron los siete primeros puntos del COB en el último periodo), Manu Vázquez sumaba sus primeras canastas del partido y Kevin y Ott sacaban su carácter de capitanes, pero no fue suficiente. Al final Gipuzkoa supo gestionar la ventaja para poner el definitivo 73- 62.

Próximo partido, el sábado a las 19:00 horas en el Pazo de los Deportes Paco Paz ante el Levitec Huesca.