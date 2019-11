Hasta seis intervenciones policiales en Palencia por agresiones y robos

Abultado capítulo de sucesos de la Policía Local de Palencia del pasado fin de semana que se vio obligada a intervenir en hasta seis ocasiones por agresiones y robos.

A las 14:10 h. del día 15, en la C/ Fuentes Carrionas, mujer de 63 años comunica haber sido robada por el procedimiento del tirón, por 3 chicas jóvenes, las cuales no han sido localizadas.

A las 23:05 h. del día 15, en la C/ Los Soldados, se acude, requeridos por una mujer de 53 años, a quien, tras olvidar su bolso en un establecimiento comercial y regresar a buscarlo, se lo habían robado.

A las 1:33 h. del día 16, en la Plaza del Virrey Velasco, tras aviso del 112, se acude junto con Policía Nacional y Servicios Sanitarios, por la agresión sufrida por un varón de 33 años y una mujer de 26 por parte de otro varón de 35, quien no se encuentra en el lugar. Los agredidos van por sus propios medios al centro de salud.

A las 1:44 h. del día 16, en la Avda. de Valladolid, se identifica y denuncia a un varón de 24 años, por tenencia y consumo de drogas, se niega a ser atendido por los servicios sanitarios y se marcha a su domicilio.

A las 4:51 h. del día 16, en la C/ Empedrada, junto con Policía Nacional, se acude por la agresión sufrida por un varón de 39 años, por parte de otro de 27 años. El agredido es trasladado por ambulancia al Hospital Río Carrión.

A las 15:44 h. del día 16, en la C/ Doña Sol y Doña Elvira, se acude, dando apoyo a Policía Nacional, para la identificación de una persona, la cual está involucrada en un acto delictivo; finalmente no es posible, al no encontrarse en el lugar, la citada persona.

A las 1:05 h. del día 17, en la C/ San Marcos, se acude por la agresión sufrida por un joven, por parte de un grupo, el cual ya no está en el lugar. Se le informa de los pasos a seguir en caso de querer presentar denuncia y acude al centro sanitario a curarse.

A las 20:19 h. del día 15, en la Avda. de San Telmo, se da cobertura al servicio de Bomberos, quienes acuden a sofocar el incendio producido en un contenedor de la calle.