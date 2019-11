Un primer tercio de liga 'notable'

El Salamanca CF UDS ha solventado el primer tercio de la temporada de manera satisfactoria. El conjunto que ahora dirige y entrena el mexicano Rafael Dueñas suma 20 puntos, está a tan solo cuatro del playoff de ascenso y tiene, exactamente, el doble de puntos respecto a su primera campaña en Segunda B, la pasada.

A estas alturas sumaba 10 puntos, se encontraban en descenso y a cinco de la salvación. Ahora la situación es bien diferente, pese a los innumerables contratiempos en el seno del club: afrontan la sexta semana sin entrenador, las lesiones aquejan a la plantilla jornada tras jornada y la permanente inestabilidad en la opaca institución protagonizan la actualidad del Salamanca CF, mientras los jugadores sí están consiguiendo sacar adelante los resultados.

Si llega o no un técnico en esta semana que se inicia, con la jornada 14 al fondo, es una incógnita. Este domingo Rafa Dueñas no despejó el misterio que envuelve a esta posibilidad. Se limitó a detallar el plan semanal (descanso hasta el miércoles), y a confirmar que, si no hay novedad, él será quien dirija al equipo en el primer entreno de la semana. Con ironía, tanto en la pregunta como en la respuesta, Dueñas dejó claro que no contempla un escenario en el que él sea el entrenador hasta mayo aunque lo cierto es que el conjunto del Helmántico ha vuelto a ser sancionado económicamente por no presentar un técnico en el partido.

En el panorama de lesiones, las más destacadas y que han condicionado de manera importante el devenir de la temporada han sido las de Uxío Da Pena y Chatón Enríquez. No obstante, Martín Galván, Álex Serrano, Ubis, Amaro, Hugo Díaz, Crespo, Chiapas, Andrés y Javi Carpio han sufrido también distintas afecciones en este primer tramo de la temporada. Pese a ello, la mayor profundidad de plantilla respecto al curso pasado y también el buen hacer de los jugadores del filial –caso de Monárrez y Altube, por ejemplo- han posibilitado que el Salamanca CF haya podido suplir las bajas sin demasiados contratiempos.

Y en cuanto a la inestabilidad institucional, nada es nuevo en el club: el nuevo entrenador que llegue al Salamanca CF será el quinto en la temporada del primer equipo, el mexicano Manuel Lovato sigue sin dar la cara cuando acude a Salamanca, ha desaparecido presuntamente un montante de 20.000 euros del estadio Helmántico, los precios de la Copa Federación y el derbi frente a Unionistas provocaron enfado en una afición que también ha cargado contra algunos de los jugadores en el transcurso de distintos partidos… un desastre que no se ha podido tapar con la decisión de colocar a Ulises Zurita como presidente de cara a la galería para que sea él quien dé la visión institucional ante cada crisis.

Y ante cualquiera de estos problemas, la noticia más destacada y la más positiva, el rendimiento del equipo en cuanto a puntos y efectividad. Casi la mitad del trabajo para asegurarse estar el año que viene en Segunda B también ya está hecho, con solo apenas 13 partidos disputados, después de un comienzo liguero de notable.