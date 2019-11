El primero de la clase

La resaca electoral en Jaén ha durado lo que dura un corto invierno. No somos nadie, más allá de lo que ya sabemos que somos. Los resultados del PSOE provincial, como se preveían, volvieron a descollar sobre los de los demás feudos socialistas. Imponerse en 95 de los 97 municipios (y que en los otros 2 ganase Vox en lugar del PP) demuestra cuán arraigadas están las estructuras locales del partido que dirige Paco Reyes.

Suaviter in modo, fortier in re. Pese al leve descenso, la evidencia abruma/subyuga a los adversarios del nuevo megatón. Ouié. Se le veía suelto, seguro, a ratos desinhibido, este pasado finde, en Martos, en la VI Fiesta del Primer Aceite, flanqueado por el pregonero y el embajador de esta edición, Jesús Vidal y Sergio Sauca, tan pequeños de estatura y grandes de corazón como él. El consumado ascenso de Vox (análogo al acaecido antes en el resto de la vieja Europa, que no sorprende en absoluto a quienes conocíamos al monstruo intolerante, negacionista, franquista, que habitaba desde siempre en el PP), la dimisión de Albert Rivera (el estratega que acertó el 28-A derechizando a Cs y que ya no pudo virar a tiempo el 10-N cuando una derechona bastante más populista se lo comió con patatas, bravas y a lo pobre) y el preacuerdo de gobierno de coalición progresista entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (que refrendarán esta semana las bases, del SOE –por encima del cadáveres in sepultos de Felipe y Guerra- a Podemos, pasando por IU y En Comú), a efectos prácticos, formaban parte del indeseable guion que acostumbra a redactarse, atropelladamente, con renglones torcidos, ante expectativas electorales claramente insatisfechas.

Pero no se alarmen los amantes del yugo sin flechas del europeísmo ramplón de la gran coalición porque no hay mal que cien años dure, puesto que ya existen precedentes de pactos postelectorales firmados por el ínclito que terminan en nada, en papel mojado, en un sonoro y estruendoso ‘quiero y no puedo’ (¿recuerdan en qué quedó el abrazo, “constitucional y reformista”, entre Sánchez y Rivera, en febrero de 2016). Sosiéguese, pues, el Ibex-35. Nada, aún, está perdido. Llueve sobre mojado. Hoy debieran abrirse las almazaras de media provincia, por más que el cielo siga marcando el calendario laboral en tierra de María Santísima.

Los albergues para temporeros están a punto de ponerse en marcha, mientras los comedores escolares de casi dos mil niños continúan sin licenciatario. Como parche temporal a la ‘tocata y fuga’ de Royal Menú, en pos de la conciliación familiar, se ideó mantener abiertos los comedores y que los críos trajeran de casa el almuerzo en táper, pero, como oportunamente recuerda el Defensor del Pueblo Andaluz, ¿qué comen los hijos de familias desestructuradas que sólo podían tener garantizadas un par de comidas al día gracias, precisamente, a este servicio de la Junta? La atención en el ‘Neurotraumatológico’ se deteriora hasta extremos insospechados.

La parlamentaria Mercedes Gámez denuncia que los quirófanos están funcionando por debajo del 50% en las intervenciones programadas. En el ‘Virgen de las Nieves’ de Granada, informa la SER, no tienen camas para ingresos y 10 pacientes se quedan cada día sin su quimioterapia. La junta de personal denuncia el colapso del hospital “que funciona solo al 50%' ante la falta de más de 500 profesionales”. El Gobierno andaluz reacciona precipitando, cabeza de turco, el cese del gerente del SAS. Con el PSOE había significativas carencias, nadie lo puede negar, pero se antoja que el fiasco está pasando de castaño a oscuro.

Asidos a la quimera de ver la botella medio llena, sin embargo, en el grupo municipal del PP de Jaén se formaliza el relevo de Cuqui en la portavocía. JDR, aliado de Génova, refrenda la designación de Manuel Bonilla, mano derecha del ex alcalde Javier Márquez, frustrando (por segunda vez, en poco tiempo) los anhelos de Reyes Chamorro, más próxima últimamente a Maribel Lozano. El casadismo lo anota en su haber. ¿Que ‘la operación relevo, desde arriba, en la dirección provincial del PP, programado por la regional, a favor de la delegada del Gobierno, sufre, así, un serio revés? Sólo el tiempo lo dirá. Convocatoria en el BOP para la renovación de directores de área en Diputación. Cambios barruntados, meses atrás, en algunos casos. Sentencia de los EREs, mañana. Ya no tiemblan los cimientos aunque se pedirán dimisiones.

Vox exigirá (‘pedir’ sería de cobardes) el nombramiento de Andrés de Vandelvira como hijo predilecto –no adoptivo- de Andalucía. Nació, se crio y empezó su carrera de cantero en Alcaraz, Albacete, pero a la formación de Abascal el detalle no le estropea el titular. También su flamante diputado por Jaén se apellida Alcaraz y no es de Albacete. Como se pongan los de la ‘España viva’ a defender la propuesta tarareando lo de “una vieja y un viejo van p’Albacete” me exilio con Carlos Herrera a Somalia. Aviso.