Viaje de riesgo.Puig a Barcelona

Vaya por delante que me parece bien que el President de la Generalitat, Ximo Puig, haya aceptado la invitación de una importante patronal catalana para viajar hoy a Barcelona no solo por los estrechos lazos económicos que nos unen -no olvidemos que son a los que más vendemos y más nos compran – sino también por la actual coyuntura política donde el discurso de Puig siempre favorable al diálogo y tender puentes dentro del marco legal puede resultar muy oportuno.

No obstante, teniendo en cuenta que irá de la mano del líder del PSC, Miquel Iceta, y en plenas negociaciones para conformar el nuevo gobierno, tendrá que extremar todas las precauciones y medir mucho las palabras porque al margen de defender sus posturas personales y las de su partido, el President representa, sobre todo, la de los valencianos.