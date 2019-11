Oscar García: "Tenemos que afrontar la Copa como si de un Primera se tratase"

El Celta tendrá que desplazarse a Navarra para afrontar su partido de Copa del Rey ante el Peña Azagresa, un equipo recién ascendido a Tercera División y Oscar García, técnico del club vigués no quiere confianzas "a un solo partido en años anteriores había muchas sorpresas y vamos a intentar no ser una de ellas. Hay que afrontar el partido como si fuera un Primera División ante un rival de Primera División". Así lo ha expresado el entrenador vigués en CeltaMedia, donde también ha hablado de ilusión, la que tendrá el Peña Azagresa con el regalo de recibir al Celta y la que tienen que intentar igualar los vigueses "es una competición a partido único y sabemos que se puede complicar su no salimos con la misma ilusión".

