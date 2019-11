Podemos cree que "ya se ha visto lo que estaba tramando" Borja Rubio

"Ya se ha visto realmente lo que cada uno estaba tramando, algunos con luz y taquígrafos y otros tomando cafés en la intimidad", ha dicho el consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Jorge Peñas, sobre el nombramiento de Borja Rubio como asesor del Gobierno de Canarias. Rubio criticó en su momento a Podemos y acusó al partido morado en Lanzarote de pretender "un interacambio de sillones" en lugar de una confluencia de izquierdas. El ex edil de Somos Lanzarote fue muy crítico con la posbilidad de una confluencia desde el principio y de hecho, Somos Lanzarote concurrió a las elecciones en solitario, experimentando una merma importante de representación en la isla. "Nunca se ha amortizado tanto un puesto de concejal", ha dicho Peñas sobre Borja Rubio. "Como estrategia política me parece brillante, pero como mirada larga, como unión de las fuerzas progresistas y el capital humano que tenía Somos no me parece una estrategia adecuada", señala Peñas. Escucha las declaraciones del Consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote aquí:



