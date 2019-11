El Ayuntamiento de Arrecife no tiene dinero para señalizar los vados

El Ayuntamiento de Arrecife no tiene presupuesto para señalizar correctamente los vados de la ciudad. Así lo ha denunciado un oyente de SER Lanzarote y lo ha confirmado la concejal de movilidad de la capital, Ángela Hernández. "Hemos tenido un problema en contratación, no nos han aceptado facturas porque no caben dentro de los presupuestos porque han estado agotados", explica Hernández. Por lo tanto, el Ayuntamiento pinta el vado en el suelo pero no lo señaliza correctamente, porque no puede pagar el cartel correspondiente. "Es importante que cada vado tenga su placa con el número, pero no podemos colocarla porque no tenemos medios", lamenta la concejal.

Sin embargo, los ciudadanos sí pagan las tasas correspondientes, "¿cómo es posible que yo pague al Ayuntamiento por mi vado y que el Ayuntamiento me diga que no tiene presupuesto para señalizarlo?", lamenta un oyente a la SER, que además, depende de esta señalización para poder entrar y salir de casa con una persona con movilidad reducida. "Espero que dentro de poco me asignen una partida para poder comprar todo el material que me falta para poder señalizar los vados", ha explicado Hernández a la SER, que ha dado "toda la razón" a los ciudadanos que se quejan sobre esto.