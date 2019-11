El nuevo Hospital de Toledo podría inaugurarse en el Corpus

El presidente de Castilla-La Mancha, presente este lunes en un desayuno informativo en la capital, ha insinuado que no se reabrirá el Hospitalito del Rey en el Casco Histórico de Toledo mientras la residencia de mayores situada en Avenida de Barber de la capital regional no agote su oferta de plazas. También ha instado a que sea el Tercer Sector quien la gestione, con la intención de que la gestión no pase nunca por "hacer negocio".

También en clave local, ha hablado sobre la apertura del Hospital y los accesos al mismo. Ha sugerido que el nuevo Hospital de Toledo podría inaugurarlo el rey Felipe VI entorno al Corpus Christi, fechado este año en el 11 de junio.

Ha asegurado que el hospital aún no está abierto y ya hay problema de tráfico, por lo que el hospital será víctima de los atascos y no culpable. Ha señalado que los accesos al Hospital están hechos y que el único problema es "la enorme cicatriz" que supone el hecho de que la autovía A-42 y la carretera nacional N-400 desemboquen en el entorno del hospital. Estas, ha recordado, "son dos vías del Estado y de alta capacidad", por lo que la Junta descarta asumir el coste de la puesta en marcha de nuevos accesos, del mismo modo que no se hizo con los accesos a los hospitales de Guadalajara o Ciudad Real.

Entre otros asuntos, el presidente regional ha celebrado que Castilla-La Mancha sigue siendo la única región peninsular con transporte sanitario aéreo en horario nocturno, la primera región que aprobará universalizar el control de la glucosa para las personas diabéticas o la aprobación del segundo estatuto de la mujer rural que obligará a unos mínimos de representación femenina.