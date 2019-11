Puigdemont mostra el seu suport a Torra davant un judici que veu "vergonyós"

Carles Puigdemont ha mostrat aquest dilluns el seu suport al president de la Generalitat, Quim Torra, davant el judici que afronta avui per desobeir a la Junta Electoral al no retirar els llaços grocs d'edificis públics , i que qualifica de "vergonyós".

Avui, amb el judici al president @QuimTorraiPla, l\'Estat espanyol continua omplint de capítols vergonyosos la seva relació amb Catalunya. Tot el suport, president! pic.twitter.com/rYp2ie5UXq — Carles Puigdemont (@KRLS) 18 de noviembre de 2019

En un missatge al seu compte de Twitter, Puigdemont escriu: Avui, amb el judici a el president Quim Torra i Pla l'Estat espanyol continua omplint de capítols vergonyosos la seva relació amb Catalunya ".

"Tot el suport, president !, conclou el missatge de Puigdemont, que inclou una foto de Torra amb un missatge de la formació Junts per Catalunya que resa" Estem amb tu, president "i en el qual es convida a anar a una concentració davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a partir de les 8.15 hores.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutja aquest matí a Quim Torra per desobeir l'ordre de la Junta Electoral de retirar simbologia partidista dels edificis públics en la campanya electoral del 28A, un cas que pot costar-li la inhabilitació per al càrrec.

Torra, el tercer president català consecutiu perseguit per la justícia pel seu paper en el procés independentista, es juga en el judici la seva inhabilitació per a l'exercici de funcions de govern o de càrrec públic, una pena que podria apartar-lo de la Generalitat una vegada que la sentència sigui ferma.

La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per al president de la Generalitat per a qualsevol càrrec públic d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu i multa de 30.000 euros, una condemna que Vox, acusació popular en la causa, eleva fins als dos anys de presó i una sanció de 72.000 euros. EFE.