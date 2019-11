Almenara: "Vamos a sacar esta situación adelante"

El algecireño Gonzalo Almenara comparecía este martes analizando la derrota del pasado domingo en Mérida y que ha dejado al equipo en la penúltima posición de la tabla. 'Tenemos que intentar revertir la situación cuanto antes', expresaba con claridad el lateral que trataba de explicar cómo se veía desde el césped el hecho de que le fueran señalados tres penaltis al equipo algecirista.

'El Mérida veía lo que pasaba con el árbitro y se reían, pero es fútbol y cuando las cosas van mal surgen estas cosas pero no es excusa porque tenemos que seguir trabajando y sacar los tres puntos como sea', señaló el albirrojo que apela a que 'no valen las excusas'. 'Algo no estamos haciendo bien, no echamos balones fuera, hay que mirarse a la cara para sacar la situación adelante y es lo que vamos a hacer', añadió Almenara que cierra filas en torno a su equipo y al cuerpo técnico.

'Dentro del equipo existe esa confianza que nos puede llevar a sobreponernos a esta situación, perdemos varios partidos y esa confianza se merma, es normal, pero es cuestión de dinámicas', reseñaba el futbolista que acerca del aspecto mental afirma que 'cuando un equipo tiene dudas como nosotros lo mejor es que la afición apoye y que aprieten desde el primer minuto va a ser lo principal para poder responder bien, que nos animemos y que en cuanto nos pongamos por delante sea un infierno para el Don Benito y sacar la victoria', concluyó.