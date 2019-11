El bipartito volverá a llevar a pleno la revocación del PGOU

El equipo de gobierno tiene la intención de volver a llevar a pleno la revocación de la aprobación inicial del PGOU, que quedó sobre la mesa el pasado jueves con los votos del PSOE, Podemos y Vox. El concejal de Urbanismo considera que la “deslealtad” con la han actuado estos grupos políticos no va a servir más que para retrasar un poco más una medida para la que no existe alternativa, dados los defectos de forma de los que advierte un informe del oficial mayor, que, según advirtió también la secretaria municipal, de continuar su tramitación sin tenerlos en cuenta, el Ayuntamiento podría conducirse a un callejón sin salida y aprobar un documento que los tribunales podrían invalidar ante una posible denuncia. “Viéndolo ahora mismo con la deslealtad que han mostrado los grupos políticos que han intervenido en esta actuación, yo creo que no tiene ningún sentido y lo único que han hecho es trasladar el problema al siguiente pleno”, lamenta Alfonso Sanz.

Sanz lamenta que los grupos políticos que propiciaron que esta medida quedara sobre la mesa no hayan valorado la transparencia de la que hizo alarde la alcaldesa, trasladando de forma inmediata a la Junta de Portavoces este informe que advierte de las irregularidades cometidas en la aprobación inicial del Plan. Llegado a este punto, el concejal considera que la Junta de Castilla y León poco tiene que aportar ya a una cuestión en la que los técnicos del Ayuntamiento tienen muy claras las cosas. El responsable de urbanismo pide a los grupos políticos que recapaciten y que eviten utilizar políticamente un asunto que no tiene otra interpretación posible. “Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada más, porque los informes están, se volverá a llamar a la Junta para que nos diga lo que dijeron en su en su día, se intentará volver a explicar lo mejor posible y yo creo que en este caso nosotros políticamente no vamos a poder intervenir porque es un tema jurídico y nosotros no vas a cambiar los informes técnicos, porque a ver quién es el que se atreve a decir lo contrario; es una cuestión que han querido utilizar políticamente que no tiene mayor trayectoria”, concluye Sanz.