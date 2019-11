José Luis Bilbao responde con numerosos "no recuerdo" a los abogados porque se está "haciendo mayor"

El exdiputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha comparecido en lamañana de este martes como testigo en el caso por el que Habidite reclama a la Diputación de Bizkaia 31,8 millones de euros por haber roto los convenios que ambas partes firmaron para poner en marcha una fábrica de viviendas modulares en Alonsotegi.

José Luis Bilbao ha contestado a las preguntas de los abogados en numerosas ocasiones con respuestas como "no recuerdo", "no lo sé", "insista lo que quiera, no me acuerdo" o incluso "uno se va haciendo mayor y hay cosas de las que se acuerda y otras que no" cuando el letrado le ha insistido.

El que fuera diputado general de Bizkaia ha asegurado que la decisión de solicitar información a la Unión Europea sobre si los convenios firmados con Habidite suponían ayudas de estado surgió como respuesta a un informe del TVCP que apuntaba a esa posibilidad, y ha asegurado que fue la Diputación vizcaína y no él, que "no era Superman", quien tomó la decisión. Por su parte, el empresario Jabyer Fernández ha acusado a la Diputación de 'autodenunciarse a Bruselas' y ha asegurado que el Grupo sufrió 'una persecución' tras una carta que remitió a Bilbao denunciando el incumplimiento de convenios.

En concreto, Jabyer Fernández ha apuntado a esa carta enviada en febrero de 2009 en la que reclamaba indemnizaciones por los retrasos acumulados en los compromisos adoptados por el ente foral como el punto de inflexión a raíz del cual la diputación empezó a 'perseguirme en busca de eliminar cualquier rastro de Habidite y del profesional que yo pudiera representar'.

Según la declaración de Fernández, en la carta denunciaba el incumplimiento de los convenios y generó "un malestar importante" en el ex diputado general. "Me citó y me dijo por qué le había denunciado, porque la carta pasó por registro', ha indicado el empresario, que ha señalado que esa carta 'ha marcado en nuestra relación un antes y un después y, de hecho, me denegó un aplazamiento (en el pago del IVA a Hacienda) que me condujo a la cárcel".

Según ha explicado, "como consecuencia de esa denegación", se reunió en un hotel de Portugalete "con personas del EBB para que me ayudaran a aquel aplazamiento porque José Luis Bilbao estaba muy enfadado conmigo".

Preguntado sobre esa carta, el exdiputado general había asegurado minutos antes que "ni recordaba" haber recibido la carta de Fernández porque "en mi antiguo puesto el movimiento de papeles era tremendo".