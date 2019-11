"Los chistes y los temas que se tocan en los repertorios no son de Cádiz"

Esta semana en SERxCuatro fueron protagonistas Javi Aguilera y Miguel Choza. Dos carnavaleros que vieron al programa de Radio Cádiz para contar su experiencia como componentes y como autores. Aguilera regresa al concurso tras un año de descanso y Choza seguirá participando pese a decir tras el último carnaval que lo dejaba.

Para el chirigotero el motivo de su pataleta es claro. "No es normal con la presión que van los grupos al Falla. Antes se hacía la agrupación y si no acertabas no pasaba nada, pero ahora si fallas te ponen vestido de limpio. Esto se está profesionalizando mucho y se están perdiendo valores", aseguraba Choza en SERxCuatro.

Por su parte, Javi Aguilera reconocía que regresa porque "el concurso se echa mucho de menos y porque hay muchos aficionados que te piden que regreses y eso se agradece".

Ambos comentaron que una de las cosas que más mueve el carnaval es las redes sociales y como todo "las redes tienen cosas buenas, pero también malas. Nos ven desde cualquier lado de España", destacando esto entre las cosas positivas.

Javi Aguilera reconocía que con la competencia de su modalidad y por los premios que ellos han conseguido en los últimos carnavales "da la sensación que venimos de relleno al concurso".

Tanto Choza como Aguilera han terminado muy enfadados al término de los últimos carnavales y para este año se ponen tarea. "Todos los años pensamos que no queremos enfadarnos, pero es señal que esto nos duele y que estamos vivos".

También repasaron cómo afecta las agrupaciones de fuera de Cádiz al propio concurso. "Las agrupaciones de Cádiz en su repertorio y en su forma de hacer la agrupación se nota. Los chistes y los temas que se tocan no son de Cadiz. se están perdiendo valores y cantar a Cadiz"