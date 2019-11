Marea Blanca Gaditana prepara una movilización masiva por la sanidad pública para el 26 de enero

El coordinador de la plataforma en defensa de la sanidad pública y portavoz de Marea Blanca Gaditana, Antonio Vergara, ha trasladado, en declaraciones a Radio Cádiz, su preocupación acerca de la situación en la que se encuentra la sanidad pública de la provincia de Cádiz, y ha anunciado que la plataforma ya está preparando una "movilización masiva" para el próximo 26 de enero.

Vergara considera que existe "un deterioro importante en muchas parcelas sanitarias", y advierte que "no se está cumpliendo la función del sistema sanitario, que es la atención de máxima calidad a los usuarios", por lo que califica de "grave y preocupante" el estado de hospitales y centros de salud en la región gaditana.

El problema, dice el portavoz, "es generalizado, pero todo es consecuencia de recortes presupuestarios desde hace más de diez años que han llevado a una reducción de plantillas asistenciales" y añade que la consecuencia se traduce en que faltan profesionales. "¿Por qué no funcionan las cosas? Porque lo que antes hacían diez, ahora lo hacen cuatro", señala.

En ese sentido, el coordinador ha advertido que "se están dejando bajas sin cubrir de forma alarmante y progresiva". Vergara afirma que en periodos vacacionales, los puestos de profesionales que se marchan no se cubren, y recalca que tampoco se están cubriendo las bajas ni las jubilaciones, con la consecuencia directa, explica, de que se cierren servicios.

"En periodos vacacionales, donde la mayoría de personas toman sus vacaciones no son sustituidos, sino que se cierran los recursos, esto se ha extendido a navidades. Servicios que ya tienen lista de espera de un año cierran porque no se sustituye a los profesionales, las jubilaciones no se cubren… de cien personas que se jubilan solo se sustituye a diez, esto lleva al deterioro del sistema sanitario público".

El portavoz de la marea ha comentado que reciben llamadas de forma continua para denunciar situaciones de desatención o de lista de espera desproporcionada.

"No son servicios, ni hospitales, sino personas que llevan un año y medio esperando ser intervenidos de una hernia con las tripas fuera de la barriga, personas esperando tres meses a una prueba de vascular, pacientes esperando operarse desde hace un año o una consulta de especialidad desde hace varios meses, o gente que no sabe lo que le pasa y que está perdiendo peso y lleva meses 'rulando' por los servicios", asevera.

La situación, según Antonio Vergara ni es nueva, ni se ha agravado especialmente con la entrada del nuevo ejecutivo en la Junta, pero sí traslada su preocupación y denuncia que el gobierno andaluz "aprovechando el deterioro del sistema sanitario público quiere modificar el sistema y de público pasarlo a mixto, que sea público-privado".

Una intención que, según ha precisado, "no se va a tolerar" por parte de la Marea Blanca Gaditana, porque tendría como consecuencia "generar categorías de pacientes, de enfermedades... y eso es inadmisible".

Así las cosas, la plataforma en defensa de la sanidad pública confía en contar con un respaldo "masivo", ante la gravedad de la situación, expresa su portavoz, y hace un llamamento a la ciudadanía para que se congregue el próximo 26 de enero en Cádiz con el objetivo de clamar por un sistema sanitario público digno.