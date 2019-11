Salva Ruiz, entre algodones

La revolución que planea Luis César Sampedro en el Deportivo podría contar con la baja de un fijo en sus onces. Unos problemas musculares convierten en duda a Salva Ruiz, el lateral zurdo que desde su llegada, lo ha jugado todo. "Tengo molestias en el isquio, me van a hacer pruebas esta tarde. Estoy fastidiado por la situación del equipo pero con confianza y ganas de sacarlo adelante" ha manifestado en la sala de prensa de Abegondo.

Salva Ruiz ha puesto hoy voz al estado de ánimo de la caseta blanquiauzl. "Es difícil para nosotros llevar el día a día porque nadie quiere estar en esta situación. Pero revertirla está en nuestras manos y el vestuario está unido".

Para poder salir del agujero en el que está el equipo, los jugadores intentan abstraerse de la inestabilidad que rodea al club. "Queremos centrarnos en lo que tenemos que hacer en el campo. Intentamos aislarnos de eso, centrarnos en lo que podemos controlar. Nos pagan para jugar al fútbol". El defensa no ha eludido la responsabilidad del plantel en la mala situación que atraviesa el equipo: "Somos los máximos responsables de estar donde estamos" concluyó. Todo eso después de una racha sin conocer la victoria, una en 16 partidos, que no había experimentado en su carrera. "He pasado varios años en descenso, en Tenerife, Granada o Mestalla, pero no de estar tantos partidos sin ganar y no encontrar la solución".

Ve bien a Luis César

Para revertir la situación, Salva Ruiz cree que cuentan con un técnico, Luis César, que está fuerte. "Lo veo con ganas de darle la vuelta a esto. Con una dificultad tan grande creo que tiene más ganas todavía". Además el ex del Valencia avala el discurso de ayer de Eneko Bóveda al respecto del liderazgo del entrenador: "hay que ganar como sea. La forma que plantee el míster, bien estará y vamos a ir a muerte con él". El arousán ensayó ayer con un sistema con tres centrales, un dibujo prácticamente desconocido para Salva Ruiz. "He jugado algún partido suelto, en mi carrera no he usado mucho esa formación, pero si el míster dice que viene bien, perfecto".

Para que llegue la victoria es imprescindible que la plantilla aporte lo mejor de cada uno y para eso recomienda "trabajar, estar unidos y dejar de lado los objetivos personales de cada uno". Al lateral le resulta complicado encontrar las causas de la situación del equipo. "Cuando pasas tantos partidos sin ganar es por un cúmulo de cosas que van afectando, no solo por un motivo".

Los números del Dépor son una radiografía del desastre. Un equipo que puede ser el peor colista en 40 años en la Segunda. "Es difícil de asumir esa frase", reflexionó. "Ahora mismo estamos ahí (colistas) y es por algo, pero no tenemos el peor equipo, aunque lo estamos haciendo como tal. Estamos a tiempo de darle la vuelta".