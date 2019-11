El guardameta eldense Sergio Moya Romero ha decidido cambiar de aires para dejar el C. D. Atlético Paso del Grupo 12 de la Tercera División canaria y enrolarse en el Moralo C. P. de Navalmoral de la Mata (Cáceres) que ocupa la séptima posición del Gr. 14 de la Tercera División extremeña donde milita el ex deportivista Juanjo Chavalés.

Sergio Moya cumplió 24 años el pasado 30 de agosto y acumula una extensa trayectoria deportiva al haber pasado por el fútbol base del Elche, Hércules, Real Madrid, Las Rozas y Unión Collado para, tras acabar su relación con el club merengue, fichar con el Oviedo Vetusta, Real Oviedo, Mosconia, Fuenlabrada, Elda Industrial, Eldense, Almoradí, Plasencia, Atlético Paso y ahora, Moralo C. P.

El portero de Elda fue titular con su nuevo equipo en la victoria (2-0) conseguida ante el Coria.