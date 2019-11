Ángel Martín dimite de Podemos Gandia tras los malos resultados electorales

El secretario general de Podemos en Gandia, Ángel Martín, ha presentado su dimisión tras los resultados de las elecciones municipales del mes de mayo y de las generales del pasado 10 de noviembre, que considera unos datos "muy malos".

Martín ha hecho pública su decisión a través de un comunicado en el que señala que después de los comicios locales ya quiso dimitir. Sin embargo, ante la imposibilidad de nombrar una gestora que se hiciera cargo de la dirección política de Podemos, sus compañeros le pidieron que pospusiera su decisión, que ha tomado una vez concluidas las elecciones generales.

Martín confía en que ahora se inicie un debate interno en Podemos que dé lugar a unas primarias. El ya exsecretario general de Podemos Gandia apunta como principal asignatura pendiente para esta formación política, visibilizar su trabajo y generar la confianza necesaria para que los ciudadanos de Gandia opten por su proyecto, que ha conseguido mayor respaldo en las generales que en las locales.

En las municipales del 28 de mayo Podemos fue la sexta fuerza en número de votos,un 3,23 %, 1.076 votos, lo que le impidió tener representación municipal. En las generales del 10 de noviembre Podemos, en coalición con EUPV, fueron la cuarta fuerza política más votada en Gandia con 4.249 votos, un 12,06%. Esta cifra es inferior a la obtenida en las anteriores elecciones del 28 de abril en que obtuvieron 4.889 votos, un 13,19% de los votso emitidos. Así en seis meses han perdido el respaldo de 640 votantes,

En su despedida, Martín ha sido especialmente crítico con la dirección nacional de Podemos, a la que pide que confíe y dé apoyo a los municipios, entienda la estructura comarcal e implemente los órganos comarcales oportunos. El exlíder de la formación morada ha agradecido a todos aquellos que han participado del proyecto de Podemos Gandia al tiempo que confía en que el partido siga realizando “un gran trabajo”.

Esta es la carta de dimisión que se ha publicado en redes sociales:

"Después de los resultados de las Elecciones Municipales y asumiendo los resultados como muy malos, decidí dar un paso atrás asumiendo que era necesario un cambio en la Ejecutiva de nuestro municipio. La imposibilidad de que, desde los órganos internos de Podemos, nombraran una gestora que se hiciera cargo de la dirección política de nuestra formación y que impulsara un proceso de primarias hizo que mis compañeros me pidieran que pospusiera mi decisión.

Hoy, tras las elecciones generales, creo que es el momento de dimitir e iniciar un debate interno que dé lugar a unas primarias. Creo que durante estos años en los que he sido Secretario General se han hecho grandes cosas por nuestro municipio. Ha habido un gran trabajo en el que hemos impulsado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, hemos hecho fuerza pidiendo responsabilidad en los planes de prevención de incendios forestales municipal, enmiendas a la carta de participación (siendo una de las formaciones que más presenta), articulamos una pregunta parlamentaria defendiendo a los trabajadores de seguridad de nuestro hospital y un largo etcétera de actuaciones de las que estamos profundamente orgullosas.

Pero también he hecho cosas mal, porque no he sido capaz de que nuestra formación tuviera el mismo respaldo que obtenemos en las elecciones generales. No he sido capaz de que si visibilice nuestro trabajo, ni de generar la confianza necesaria para que los vecinos de Gandía optaran por nuestro proyecto.

En términos generales, creo que Podemos tiene una asignatura pendiente: la implantación territorial. La desaparición de muchos de los círculos y, sobre todo, tras una debacle en las elecciones municipales en nuestra Comunidad, ha de hacernos reflexionar y otorgar muchísima más fuerza a los órganos de organización y municipalismo para que sean capaces de revertir esta situación, tarea que no será fácil.

Necesitamos una organización que confíe y dé apoyo a los municipios, necesitamos una organización que entienda nuestra estructura comarcal e implemente órganos comarcales absolutamente necesarios en la estructuración territorial, necesitamos más recursos para poder abrir sedes comarcales en todo el territorio. Necesitamos menos burocracia interna y un Podemos que sea útil en cada municipio y no un altavoz para repetir mantras. Las políticas nacionales indudablemente son importantísimas, pero la labor de Podemos en los municipios ha de servir de herramienta útil para los vecinos.

No puedo finalizar sin dar las gracias a todas las que habéis participado en este proyecto durante todos estos años y os habéis dejado la piel. Habéis hecho que estos años hayan sido una formación muy importante para mí en lo personal y como no puede ser de otra manera, seguiré junto a vosotras trabajando como siempre.

También quiero agradecer a todas las formaciones políticas de nuestra ciudad el trato humano que siempre me han concedido, porque aún teniendo diferencias políticas importantes nunca me he sentido violentado, sino más bien todo contrario. Al fin y al cabo, somos todas vecinas de la misma ciudad y es agradable saludarnos con una sonrisa. Para acabar, decir que en Podemos Gandía hay un gran potencial, que seguro continuará realizando un gran trabajo".