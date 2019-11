Ministra en la hoguera

Ha sido abrir la boca la ministra de la cosa educativa en un Congreso de Escuelas católicas y se ha montado la mundial. Suenas clarines de guerra y los cruzados de la concertada se han lanzado en tromba sobre la hereje Celaá. Y todo porque se le ocurrió soltar por esa boquita que la libertad de elección de centro no está en la Constitución. Pa ti tienes, Isabel. Al infierno que vas.

En realidad, la excelentísima jefa de las tizas no hizo sino deponer ante tan concertado auditorio lo que ya dejo negro sobre blanco el tribunal constitucional, sí, ese mismo que tanto tienen en boca para las algaradas aragonesas. A saber, que una cosa es la libertad de enseñanza, protegida por la magnífica carta, y otra la libertad de elección de centro por los padres, que no aparece por ningún lado en los papeles , pero que la derecha light y la izquierda fucsia se han encargado de equiparar hasta convertirlos en un misma cosa. Lo que viene siendo una analogía por la vía factual de los bocyles y los presupuestos. Me refiero, naturalmente, a la elección de centro por los padres que pagamos todos vía concierto. Nada que objetar, claro está, al que paga de su bolsillo el colegio de sus infantes.

Y como cuadra que en este sindiós en el que estamos todo es bueno para el convento, enseguida han salido los líderes de la derecha, desde la extrema hasta la extinta, y los de la sotana a poner el grito en el cielo y a exigir que Sánchez, el felón, destituya a la demoniaca. Advirtiendo, desde ya, que este es un signo inequívoco del apocalipsis bolivariano y separatista que se acerca. Vade retro, Satanás.

Y en este carrusel de la política sin pautas de medicación, sale el buen Silván, nuestro alcalde profidén y senador como nuevo, y mete en el ayuntamiento legionario una moción en defensa de la libertad educativa, a la par que convoca una reunión con los centros concertados por si hay que sacar a la calle a estos cristianos perseguidos y nos pilla sin el chándal limpio.

Parece que se avecina un invierno muy loco y frío y me pilla otra vez sin Netflix ni Gamonal. Y sin confesar, que es lo peor.