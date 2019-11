Me encantan las buenas noticias. Esas buenas noticias que en muchas ocasiones pasan casi sin pena ni gloria porque estamos demasiado ocupados o centrados en las malas, que de esas hay muchas.

Así que hoy me quiero centrar en una buena noticia, no, yo diría que en una excelente noticia que convierte lo habitual en algo excepcional y grande…muy grande.

El colegio público Nuestra Señora de la Piedad de Herrera de Pisuerga ha recibido un prestigioso premio a nivel nacional por un proyecto que aúna la educación, con la innovación, con el uso de la tecnología y con pintar el mundo de un color un poco más bonito. El Premio Especial al Mejor trabajo de los Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora educativa. Uno de los más importantes a nivel nacional hasta el punto de que hay quién los conoce como los Nobel de la educación.

El proyecto del centro herrerense se llama PISORAKA TIC STEAM: Innovación y emprendimiento solidario y no es otra cosa más que llevar a las aulas la gamificación, una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos para obtener los mejores resultados.

En este caso la idea giraba en torno a los superhéroes y se ha concretado en la fabricación, gracias a la impresión 3D, de unascajas de quimioterapia para portar el fármaco que se administra a niños enfermos de cáncer. Unas cajas que ahora son muy especiales y que en nada se parecen a cajas de medicación ya que llevan dibujos de Spiderman, Superman, Minnie o Batman, entre otros.

Este cole palentino acumula ya varios premios y es todo un referente en innovación. Sus estudiantes conviven desde los 3 años con impresión 3D, robótica, programación, realidad virtual, mesas interactivas, realidad aumentada o edición de video. Sumadas a creatividad, autonomía, educación en valores, tolerancia y aprendizaje cooperativo.

Su primer gran proyecto fue la elaboración de manos robóticas, mediante la impresión 3D, con más de 40 piezas articuladas para personas amputadas en Kenia. Un proyecto que obtuvo también un buen número de galardones.

Y no puedo dejar de pensar en alumnos motivados, felices y aprendiendo muchas cosas casi sin darse ni cuenta. Y así debería ser en todas las aulas. Llenarlas de pasión, de curiosidad y de vida. Aunque desafortunadamente no siempre es así. Algunos siguen utilizando métodos que ni comparto ni entiendo y que dejan a demasiada gente por el camino bajo esa etiqueta tremenda del “fracaso escolar”.

Pero creo que ese asunto será objeto de otro comentario en el futuro.

De momento hoy me he propuesto celebrar esta gran noticia y como final me quedo con la frase o la reflexión de Javier García de Bustos, coordinador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Herrera. Javier escribió en su blog tras el premio “ Un orgullo coordinar este proyecto y seguir sumando premios para un pequeño cole rural que, pese a estar en la España vaciada, apuesta por llenar sus aulas de calidad educativa”.

Y yo añado, enhorabuena de verdad, un auténtico orgullo saber que hay gente como vosotros trabajando en educación.

Educar así, si.