Juicio a dos academias y a una fundación de UGT por estafar a un profesor

La noticia que hoy publica el digital el diario.es no solo afecta a UGT La Rioja si no a más comunidades. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño abre juicio oral por estafa al exdiputado del PSOE y exlíder de UGT La Rioja, José María Buzarra, y a dos empresarios. Les impone una fianza de 207.000 euros y se enfrentan a ocho años de cárcel. Los hechos se remontan a 2012 y ha causado sorpresa en el sindicato UGT. Jesús Izquierdo, secretario general de UGT, asegura que "no debería haber caso porque es una denuncia entre un profesor y una academia y la fiscalía ha pedido el archivo".

