La Gerencia de Asistencia Sanitaria quiere disminuir los errores de medicación a los pacientes

Aumentar la seguridad de los pacientes, y disminuir los errores de medicación evitables son los objetivos que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia pretende alcanzar con la puesta en marcha de medidas que reduzcan el riesgo de cometer equivocaciones en la preparación y dispensación de los medicamentos a los pacientes ingresados en el Hospital General.

Los factores del entorno del trabajo que pueden intervenir en la comisión de algún error en este proceso suelen estar relacionados con las distracciones e interrupciones durante la preparación y administración de medicación. Para evitarlos, con fecha 11 de noviembre de 2019, la Dirección de Enfermería de Atención Especializada ha implementado una iniciativa de carácter informativo que contempla dos acciones. Por una parte, las enfermeras y enfermeros de las unidades de hospitalización, mientras están preparando los medicamentos que van a administrar, se colocan un chaleco distintivo de color granate con un mensaje a la espalda que dice: ‘¡Atención! No Molestar. Preparando medicación. Gracias’. Por otra, se han colocado en el centro hospitalario carteles que advierten a los familiares y usuarios: ‘Si me ves con este chaleco, por favor no me interrumpas. Las distracciones aumentan el riesgo de errores en la preparación y administración de la medicación’.

Con estas sencillas medidas disuasorias, la Gerencia de Asistencia Sanitaria, con la colaboración de los profesionales, los pacientes y sus familiares, pretende disminuir las interrupciones y distracciones y mejorar la seguridad.