Los usuarios de la línea entre Madrid y Segovia reclaman más plazas a primera hora de la mañana

Ante la continua insuficiencia de plazas en los buses directos de Segovia a Madrid a primera hora de la mañana, Vibus Segovia se ha puesto en contacto con Avanza para comunicarle estás deficiencias y solicitar que las subsanen.

La Plataforma ha enviado la información de plazas disponibles para los buses, a una semana vista, es decir, las plazas disponibles para el lunes 25 de noviembre, comprobando que para esa fecha ya no quedan billetes para las 5,35; las 6,15; las 6;25 y las 6;30. Este déficit de plazas hacen que el resto de servicios se cubran rápidamente y que no quede otra manera de transporte que la utilización de buses semidirectos, salvo para los usuarios de las 5,35 horas que no tienen otra alternativa que desplazarse en su coche. Por tanto, lo que se solicita es que pongan un coche de máxima capacidad en el primer servicio y que refuerzan también el resto de horarios con problemas.

También reclaman que se mejoren la aplicación informática del bono virtual en el sentido de hacer más fáciles las anulaciones de billetes y que se posibilite la opción de cambio de horario en los billetes.

Vibus asegura que la empresa ha sido receptiva sus peticiones y esperan que adopten las medidas oportunas lo antes posible.