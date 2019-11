¿A qué jugamos con nuestros hijos?

¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos con ellos? El juego es un derecho fundamental de la infancia, tal y como lo han definido organizaciones como la ONU UNICEF o la Academia Americana de Pediatría.

Estudios relevantes y recientes como el publicado por Pediatrics, The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children, señalan que el juego es fundamental para el aprendizaje de las habilidades del siglo 21, como la resolución de problemas, la colaboración y la creatividad, que requieren las habilidades de funcionamiento ejecutivo que son críticas para el éxito de los adultos.

En el capítulo de esta semana de SER Saludable averiguaremos qué es realmente el juego y qué repercusiones tiene sobre la salud de los más pequeños. Analizaremos los hábitos de nuestros hijos y el tipo de juego que pueden practicar: en casa, parque de bolas o en la naturaleza.

Pasaremos el detector de fake a las pantallas… ¿Los niños son adictos a ellas? Y en la sección de Buzón de voz, daremos paso a las preguntas que los oyentes han enviado a través de un mensaje de voz al 650 683 476. ¿Cómo podemos evitar que los hermanos pequeños jueguen con los juguetes de los mayores? ¿A qué edad es recomendable comprar la primera consola a un niño?

El capítulo de esta semana lo escribiremos con nuestro psicólogo, Alberto Soler, autor del libro Hijos y padres felices.