100 días de gobierno cuatripartito

El presidente de Aragón se ha mostrado exultante al hacer balance de la gestión de los primeros 100 días del gobierno formado por PSOE - Podemos - CHA - PAR. "El balance que se puede presentar en tres meses es difícilmente mejorable". Javier Lambán, acompañado por todos los consejeros, defendió la transversalidad y la centralidad del ejecutivo.

El presidente aragonés ha puesto en valor la gestión realizada hasta el momento y ha remarcado que "al frente de la comunidad autónoma hay un gobierno estable, un gobierno con las ideas claras, que está manteniendo los servicios públicos en unos altísimos grados de calidad". Se ha referido al impulso del sector agroalimentario y de las energías renovables y sobre todo destacó la próxima instalación de Amazon.

El presidente aragonés ha negado que haya habido momento de grave tensión entre los socios en los tres meses de gestión del gobierno y piensa Lambán que la oposición no ha conseguido abrir brechas dentro del ejecutivo.

Por su parte, los consejeros Arturo Aliaga (PAR), Maru Díaz (Podemos) y José Luís Soro (CHA) han defendido la unión del gobierno. "Al hacer balance de estos 100 días de gobierno, políticamente en mi partido decimos que hicimos lo que teníamos que hacer y estos 100 días lo demuestran", ha remarcado Aliaga. Maru Díaz ha incidido en que "hemos demostrado una unidad y una cooperación que se puede visibilizar no solo en las medidas que salen a la luz sino también en los pasillos y en el trabajo". Por su parte, Soro ha calificado el gobierno de "sólido, cohesionado y no somos cuatro gobiernos en uno sino un solo gobierno".

Cuestión de supervivencia

La oposición no tiene la misma visión de estos 100 días. Consideran que lo que se ha visto es que existe un gobierno de supervivencia para satisfacer los intereses de sus partidos. Desde el PP, Mar Vaquero ha comentado que, más que un balance de los primeros 100 días, ha parecido un análisis de final de legislatura.

"¿Dónde va a ir Podemos si no está en el gobierno? ¿Dónde va a ir el PAR si no está en el gobierno? ¿Dónde va a ir CHA? Y, ¿dónde va a estar el presidente Lambán como presidente si no tiene a estos grupos apoyando su gobierno?", ha incidido.

Dani Pérez, de Ciudadanos, en un tono más constructivo, se ha pronunciado en una línea similar. Está convencido de que este gobierno se va a mantener porque "los matrimonios que se rompen son los matrimonios que son fruto del amor; en los matrimonios de conveniencia, en la medida en la que hay una conveniencia y que hay unos intereses comunes por alcanzar objetivos, es más fácil que sobrevivan".