Estos días, en la resaca del anuncio del pacto de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, abundan las alusiones a Orwell y al Ministerio de la Verdad. Los que han leído la novela 1984 recordarán que cuando el Gran Hermano hacía una predicción equivocada, los empleados del Ministerio corregían los textos ya escritos para hacerlos coincidir con la nueva realidad. Ya saben: "Nunca estuvimos en guerra con Eurasia".

El problema es que ahora está todo en las hemerotecas virtuales y cualquiera puede buscar en internet y oír a Pedro Sánchez hace muy pocas semanas explicando que en un gobierno con Pablo Iglesias “no dormiría por la noche, junto con el 95% de los españoles”. O sea, que sí estuvimos en guerra con Eurasia.

Yo, la verdad, necesito dormir por la noche. Pero el Ministerio de la Verdad no me lo puede solucionar, así que prefiero una solución más moderna. En las películas de la serie Hombres de Negro los agentes K y J utilizan unos neuralizadores, una especie de bolígrafo cuya luz hace que desaparezcan tus recuerdos. Me parece un invento fantástico.

Además, viene con unos controladores que permiten seleccionar el intervalo de tiempo del que quieres que se borren los recuerdos. Hoy sin falta me paso por el bazar chino de la avenida Valencia, a ver si tienen esos neuralizadores.