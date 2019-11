Rayito comparte con Almería sus éxitos desde Finlandia

“Por fin a llegado el día y me encantaría que fuerais los primeros en dar la noticia en LA VOZ. Me han nombrado aspirante oficial al título de la Unión Europea y podré luchar con todos mis paisanos detrás por el sueño de mi carrera deportiva”, nos decía José Antonio Sánchez, Rayito, emocionado al ver que le ha llegado la hora de pelear por el gran título continental y dilatar su leyenda de boxeador estilista con una escuela detrás que le abre las puertas del éxito.

“Han sido años muy duros de trabajo para alcanzar la meta y no puedo fallar a tantas personas que me han ayudado en mi carrera”, comenta ilusionado el boxeador roquetero que sigue afincado en Finlandia donde el deporte de las doce cuerdas goza de una extraordinaria repercusión mediática con las mejores televisiones implicadas en la difusión de unos eventos que tienen en Rayito a la gran estrella del ring-

A un paso de la gloria

“El boxeador almeriense Jose Antonio Sánchez Rayito ha sido nombrado aspirante oficial al título de la Unión Europea”, reza en la comunicación que ya está en manos de los preparadores del campeón.

Tras cinco años como profesional, Sánchez se presentará a la cita con un récord de 11 victorias 5 de ellas por KO, sin derrotas y 1 combate nulo.

Tras la nominación de la EBU las promotoras tienen hasta el día 5 de diciembre para acordar lugar y fecha, en caso de no llegar a un acuerdo el título se subastará, donde el ganador de la subasta elegirá el lugar donde se realizará el combate por el título.

Ahora el cetro continental está en manos del francés Terry Le Couviour que presenta un récord de 14 victorias con 1 de ellas ganadas por KO y con mayor experiencia en alta competición que nuestro púgil, que se encuentra en el ecuador de su carrera deportiva y disfruta de todo el reconocimiento de un país, Finlandia, que le tiene como a uno de sus grandes campeones sin haber nacido en tierras del norte.

Muy ilusionado

Sánchez volverá al ring el próximo 14 de diciembre en Helsinki ante un rival aún por determinar. No quiere bajar el listón y llegar en la mejor forma a la lucha por el título continental. Rayito ha querido compartir sus sensaciones con los almerienses, “estoy muy contento por este nombramiento por el que tanto hemos trabajado, este combate es un sueño hecho realidad y estoy seguro de que el título se vendrá para casa, quiero dar las gracias en primer lugar a mi mujer por estar siempre apoyándome y por su puesto a toda la gente que me sigue desde casa”. Ahora viene lo más duro y se prepara para ello ya que no quiere dejar pasar la gran oportunidad de su vida.

Para Rayito empieza una nueva etapa como boxeador consagrado y quiere contar con todo el apoyo de sus paisanos en la distancia para ser campeón de Europa.