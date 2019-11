El mensaje de Petrovic: "No es nada serio hablar de presión cuando se pierde"

Uno de los ‘padres’ de este nuevo Almería de Turki Al-Sheikh, en el vestuario y en el terreno de juego. El serbio Petrovic sabe latín de fútbol por su experiencia y es uno de los jugadores del equipo rojiblanco que dirige un grupo en el que hay mucha juventud, jugadores jóvenes que están viviendo su primera experiencia en la categoría de plata.

El centrocampista del Almería pasó este martes por la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana en la que visitará Almería el peligroso Numancia, un equipo en racha con cinco jornadas seguidas sin perder en la Liga. Se maneja cada día mejor con el español y está llamado a seguir siendo una de las piezas fundamentales en la plantilla almeriense para conseguir el objetivo.

“Guti vino hace dos semanas y necesitamos una victoria lo antes posible. El próximo domingo es una buena oportunidad ante el Numancia porque jugamos en nuestro estadio. Nuestro trabajo es escuchar y aprender y coger todas las ideas que está trayendo. Fue un gran jugador. Guti sabe un montón de fútbol y nos lo va a transmitir. Intentaremos hacer lo mejor a diario”, fue uno de los titulares que dejó el centrocampista del Almería.

Analizó la categoría de plata del fútbol nacional: “Durante estos tres meses hemos visto que Segunda es una de las ligas más competitivas de Europa y lo sabíamos antes de venir, pero no esperaba esta clase de resultados porque cualquiera es capaz de cualquiera. No importa para el equipo que juegues porque está reñido”, afirmó.

Vestuario

“Tenemos muchos jugadores jóvenes y han perdido un poco de confianza en los últimos partidos, por eso es importante lograr los 3 puntos. No lo digo como una excusa, pero para el club es importante ganar y con ello se desarrollará la personalidad”, apuntó el serbio.

“¿Padre en el campo?, ¿porque he perdido el pelo? (risas). En el vestuario hay buenas relaciones y eso queremos demostrarlo dentro del campo”, comentó. Sobre la presión dijo: “Tenemos la oportunidad de ascender y la motivación es la necesaria. Si no tenemos motivación ahora no sé cuándo la tendremos. Quien no pueda jugar al fútbol bajo presión ha elegido mal la profesión. No hay clubes en Europa sin presión. En todos la tuve, más o menos”, explicó Petrovic.

El jugador del Almería habló de la reunión del presidente rojiblanco Turki Al-Sheikh con Messi: “Que el propietario se deje ver con Messi es bueno para la imagen del club. No podemos decir tras los partidos que hemos perdido porque tenemos presión, eso no es serio”.