"En Finlandia hay más inclusión, más profesores y más medios"

Durante varios días, y acompañado por otros docentes de la región, Enrique Martín ha podido observar cómo se imparte la educación en Finlandia, concretamente en el instituto Ritaharju School reconocido mundialmente y del que han podido conocer su funcionamiento y potencialidades para intentar aplicarlas en nuestro propio sistema educativo.

Tal y como afirma Enrique, la educación en Finlandia es muy diferente a la española, existe mucha más colaboración entre docentes, el currículo no es tan estricto y no se realizan exámenes tal y como aquí los conocemos. Estas diferencias permiten trabajar de forma más flexible y sobre todo más colaborativa, ya que como él mismo afirma, se imparten clases con varios profesores de diferentes materias para trabajar la interdisciplinariedad de una manera real y, además se cuenta con espacios abiertos y dotados de material suficiente para poder realizar actividades en casi cualquier lugar del centro. También destaca Enrique que hay menos alumnos por clase y tienen más asimilada la disciplina y el respeto, “allí no hay que pedir silencio cada cinco minutos porque suelen ser más tranquilos en el aula”, algo que se trabaja desde que son muy pequeños y que no se convierte en un problema cuando llegan al instituto. Señala Enrique que el carácter español también influye, y en este caso puede ser algo positivo porque aquí tenemos una actitud más colaboradora y participativa en el aula, aunque al estar tantos en clase es complicado trabajar si no hay silencio.

Aula de Economía Doméstica en Finlandia / Enrique Martín

El sistema educativo español necesita más medios y más docentes, y también un cambio de mentalidad que, en ocasiones, cuesta explicar incluso a los propios padres, que están acostumbrados a los libros y los exámenes y son reacios a unos cambios que quizá no mostrarían resultados positivos de forma inmediata. Enrique anima a los políticos españoles a visitar estos centros para coger ideas que se apliquen a la legislación y los centros españoles, porque ellos en el aula “hacen lo que pueden con los medios que tienen”. A pesar de las carencias y las “comparaciones” Enrique cree que en España “estamos haciendo muchas cosas bien” aunque sería de gran ayuda contar con más flexibilidad y con más docentes que trabajasen, por ejemplo, la inclusión del alumnado con necesidades especiales desde las primeras etapas educativas.

Escucha aquí todo lo que nos ha contado Enrique Martín, profesor de Matemáticas del IESO La Jara.