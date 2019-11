Jorge Herrero: "No pueden saltar las alarmas"

Jorge Herrero, jugador de la Unión Deportiva Los Barrios, analizaba la situación del equipo barreño que acumula tres partidos sin marcar ni conocer la victoria y que llega tras una derrota abultada frente al Puente Genil en un encuentro complicado que hizo que los de Pallarés cayeran por un duro 0-3. 'Tenían un gran equipo, se adaptaron mejor al campo de Los Cortijillos y se nos dieron muchos condicionantes'. 'Somos críticos y asumimos que tampoco fue nuestro mejor partido', añadió el jerezano.

El veterano centrocampista acerca de la racha actual del conjunto gualdiverde señala que hay que tener tranquilidad. 'Si este partido lo hubiéramos ganado prácticamente estaríamos a tiro de piedra de liguilla, no pueden saltar las alarmas por no ganar al primero, no bajamos los brazos por un mal resultado ni porque las cosas no estén saliendo', resaltó un Herrero que es de las caras nuevas del bloque de este año en el equipo de la Villa. 'Tenemos muchos jugadores jóvenes y somos una plantilla con algunos extranjeros y otros veteranos que aportamos nuestro granito de arena para ayudarles en lo que haga falta'.

El medio será baja para el duelo del domingo a las 17.00 horas en Lepe por acumulación de amonestaciones y donde recela de la calidad del rival a pesar de sus malos resultados. 'Estoy seguro de que ahora mismo tras una victoria estarán mucho más crecidos ante la adversidad', cerró.