Mari Carmen Sánchez: "Es totalmente mentira que no se haya invitado a Diversitat"

La vicealcaldesa y edil LGTBI, Mari Carmen Sánchez, ha querido rebajar la tensión después de que el colectivo Diversitat le acusara ayer de no invitarle a los actos de conmemoración del día de la memoria trans, que se ha celebrado este miércoles por primera vez en el Ayuntamiento.

Tal y como explicó ayer el Consistorio en un comunicado, Sánchez ha insistido en que se invitó, a través de un correo electrónico, a todas las asociaciones implicadas en la defensa de los derechos LGTBI y también a Diversitat, que finalmente no ha acudido al acto.

“Es totalmente mentira que no se les haya enviado” ese correo, ha repetido la edil, que ha lamentado que ayer envió un mensaje a Toño Abad, presidente de Diversitat, y que no obtuvo respuesta. También le ha reprochado que no la llamara personalmente para preguntarle qué había pasado con su invitación antes de enviar un comunicado público hablando de “veto”.

Al acto han acudido todos los grupos de la corporación excepto Vox y a todos, Mari Carmen Sánchez ha pedido “unidad” para apoyar a un colectivo que “no lo tiene fácil”.

Diversitat insiste en que no recibió el correo y lamentan "las formas"

Consultados por Radio Alicante, desde Diversitat insisten en que han comprobado las bandejas de entrada, de spam y de correos borrados y no encuentran el e-mail.

No obstante, entienden que un e-mail "se pueda traspapelar", pero creen que no es la forma correcta de convocarles. Y, sobre todo, lamentan que se les invite al acto "como una entidad más" y una "convidada de piedra" para escuchar un manifiesto que tampoco conocían y del que no se les ha hecho partícipes.

No obstante, tienden la mano al Ayuntamiento para recuperar la normalidad en las relaciones.

Una plaza en Alicante para la memoria trans

También ha querido rebajar la tensión Unidas Podemos, que pide un “gesto del Ayuntamiento” con Diversitat y que ha aprovechado el acto para proponer la creación de una plaza de la memoria trans en Alicante.

Su portavoz Xavi López celebra que el bipartito haya asumido “después de cuatro meses de mandato los compromisos del área LGTBI” y cree que este acto es “un primer paso importante” para visibilizar al colectivo. No obstante, recuerda que hace falta "una mayor implicación de los servicios sociales" porque más del 80 % de las personas trans, especialmente las mujeres, se dedican a la prostitución.