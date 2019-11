Diego Benito: "Tenemos que mejorar mucho para salir de esta situación"

El centrocampista del Hércules, Diego Benito, afirmó este miércoles que su equipo debe ser autocrítico y mejorar mucho su rendimiento para salir de la cola de la clasificación en las próximas jornadas.

“Hay que arrimar el hombro”, señaló el futbolista madrileño, cuyo equipo se encuentra en posición de promoción de permanencia cuando el objetivo era pelear por el campeonato.

El jugador afirmó que, a pesar de todo, el ánimo del grupo está “intacto” y con ganas de revertir la situación y no encontró explicación a la mala dinámica del Hércules.

“No sé si es la tensión o un bloqueo por lo que nos estamos jugando, pero somos jugadores con personalidad y queremos sacar esto de cualquier manera”, explicó.

Benito entendió que ahora mismo es “difícil” que la gente pueda confiar en el Hércules tras las últimas decepciones, pero indicó que hay muchos casos de equipos que logran el objetivo tras un mal comienzo.

El centrocampista no quiso marcar como objetivos la permanencia o el ascenso “sino el siguiente partido porque mirar más allá sería un error” y restó importancia a que el pasado domingo, ante el Valencia Mestalla, fuera uno de los mejores de su equipo dentro del mal tono general.

El madrileño reconoció que ha sido “duro” pasar de jugar todos los partidos de la pasada temporada a apenas contar en la actual para el entrenador, si bien dijo que un futbolista “tiene que estar preparado para esto”.

“No me quiero acomodar en el rol de no jugar y creo que puedo aportar muchas cosas al equipo”, indicó Benito, quien afirmó que cambiaría no participar más esta temporada porque el equipo lograra los objetivos marcados.