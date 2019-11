La maquinaria burocrática se digitaliza

El Ayuntamiento de Aranda entra en la era digital. Desde este martes, las entidades jurídicas están ya obligadas a realizar todos los trámites burocráticos de forma telemática. A través de la Sede Electrónica, a la que se puede acceder por el portal municipal www.arandaduero.es, las empresas, asociaciones u otros colectivos que dispongan de identificación fiscal deberán llevar a cabo todas gestiones que hasta la fecha se tramitaban de forma analógica. Las personas físicas tendrán la oportunidad de utilizar este servicio, ahorrándose, por ejemplo, desplazarse a la Casa Consistorial para registrar cualquier escrito, pero podrán seguir haciéndolo por el método convencional, aunque el empleado que les atienda escaneará el documento para que quede archivado digitalmente. “Las personas físicas pueden seguir tramitando sus expedientes cuestiones de forma escrita, bien es cierto que una vez que presenten su instancia, desde el Ayuntamiento se va digitalizar, como ya se está haciendo en la Junta Castilla y León Junta de Castilla y León”, explica Francisco Martín Hontoria, concejal de Nuevas Tecnologías.

En estas últimas semanas, todo el personal relacionado con la administración en el Ayuntamiento arandino se ha sometido a cursillos intensivos para su puesta al día en lo que a partir de ahora son sus nuevas herramientas de gestión. Martín Hontoria recalca que la digitalización de la maquinaria burocrática era una asignatura pendiente en el Consistorio arandino que ahora espera superar, tras un período de adaptación en el que los trabajadores municipales tendrán que echar una mano a representantes de algunos colectivos que aún no están acostumbrados a estos trámites electrónicos. “Cualquier duda que tengan, desde el Ayuntamiento se le va a asesorar, no van a estar solos ante el peligro; no es complicado pero bien es cierto que la primera vez que se vaya a hacer una comunicación puede resultar complicado para aquella persona que no esté acostumbrada a este tipo de relaciones con las administraciones, pero desde el Ayuntamiento estamos abiertos a ayudar en esos primeros trámites”, garantiza el concejal.

Con este sistema, además de ahorrar las importantes cantidades de papel que se gastan actualmente, una vez superadas las dificultades iniciales, se podrá agilizar considerablemente la tramitación.