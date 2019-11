Bayer reafirma su compromiso con Langreo y anuncia nuevas inversiones en 2020

Bayer ha organizado este miércoles un acto a modo de inauguración oficial de la reciente remodelación del edificio de oficinas en su planta de Lada, en Langreo. Con el presidente del Principado -Adrián Barbón- como invitado, los directivos de la multinacional farmacéutica han aprovechado para reafirmar su compromiso de permanencia en la cuenca del Nalón a medio y largo plazo, y en ese sentido han avanzado nuevas inversiones para 2020, cuya cuantía podría superar los 6 millones de euros que durante este año han supuesto la remodelación de las oficinas que hoy se presentaba y la mejora de sus instalaciones fabriles con la vista puesta en un esperanzador aumento de su capacidad productiva. Jorge Álvarez, director general de la factoría langreana, hizo referencia a que "los años más importantes de una empresa no son los pasados sino los que están por venir". "Por eso - añadió- mantenemos inversiones constantes en el tiempo. En este sentido, estamos terminando de perfilar las inversiones para el próximo año, que serán importantes y destinadas ya en su totalidad a la producción, y que serán sin duda otra buena noticia para la planta".

El compromiso de Bayer con Langreo no ha pasado inadvertido para la alcaldesa, Carmen Arbesú, a quien todavía escuece la reciente marcha de Vesuvius y la próxima clasura de la central térmica de Iberdrola, vecina de estas instalaciones en las que se fabrica el 100 por cien del compuesto básico de la aspirina que la empresa pone en el mercado mundial. "Me alegra compartir estas horas con todos ustedes. Lo que me alegra es visitar una gran empresa que llegó a España hace más de un siglo, echó raíces y no tiene intenciones de levantar el campo a las primeras de cambio", declaró la regidora langreana.

El caso de Bayer ha servido además al presidente Barbón para reafirmar una vez más su ya conocido mensaje de esperanza en el futuro de las cuencas, afrontando desde el realismo, ha señalado, el proceso de transición energética que tanta incertidumbre ha traído a esta zona de Asturias. Él encuentra en este tipo de empresas comprometidas con el futuro motivos para un optimismo razonable. "Bayer forma parte de las empresas que nos demuestran su ambición, en este caso, su compromiso con el futuro de la cuenca que esta también el futuro de Asturias. Y yo lo quiero destacar, y agradecer públicamente a empresas como Bayer que hacen de los retos, de la ambición, del mañan y de ese hambre del mañana una constante en su trayectoria que hay que poner en valor", dijo en su intervención el jefe del ejecutivo asturiano.