Los trabajadores de la empresa Turismo de Ronda llevarán a cabo una concentración a las puertas del Ayuntamiento rondeño el próximo lunes para exigir al equipo de gobierno que se renueve el Convenio Colectivo de la empresa, que se encuentra prorrogado desde el año 2011, para poder acabar con la congelación de las condiciones laborales de estos empleados municipales.

La movilización, que se mantendrá activa desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, ha sido promovida por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Málaga desde donde han criticado que los cambios de gobierno que se producen durante cada legislatura no pueden mermar los derechos de los trabajadores a tener una situación laboral de garantías.

Desde la unión sindical lamentan que desde el año 2012 que se instó a negociar un nuevo convenio con el entonces bipartito (PP-PA) encabezado por la actual alcaldesa, Mari Paz Fernández, no se ha conseguido alcanzar ningún acuerdo.

Algo que tampoco sucedió en 2015 cuando el Partido Popular comenzó a gobernar en minoría tras ganar las elecciones municipales. Finalmente, según la organización, fue en agosto de 2017 tras la moción de censura que supuso la llegada del tripartito (PSOE, IU, PA) al gobierno local, cuando se reabrió la mesa de negociación.

En el mes mayo de 2019, CCOO y la todavía concejala de Turismo, Isabel Barriga, acordaron actualizar las tablas salariales y los derechos laborales. Aquí, dice el sindicato, se empezó a dar soluciones a problemáticas concretas como la imposibilidad de disfrutar de los descansos establecidos o retomar la bolsa de trabajo para atender aperturas de monumentos. Se comenzó a analizar el problema de falta de personal o los problemas derivados del exceso de carga de trabajo de la plantilla, entre otros.

Tras estos pasos previos, el convenio quedó pendiente de su aprobación en Consejo de Administración y el Pleno, pero esta aprobación se vio pospuesta por un nuevo proceso electoral que ha dado paso al actual gobierno bipartito (PP-APR). CCOO asegura que ha solicitado reunión con la nueva delegada de Turismo, Alicia López, para tratar el bloqueo injustificado de la aprobación del convenio, solicitud que no ha sido atendida ni por parte de la responsable de la empresa, ni por la propia alcaldesa, Mari Paz Fernández.

Desde la organización sindical sí reconocen que se ha tenido conocimiento de que Alicia López trasladó a la plantilla que se habían solicitado informes técnicos para dar garantía al acuerdo, comprometiéndose a tener información al respecto a principios del mes de noviembre. Sin embargo, denuncian, la fecha ya ha vencido y la plantilla de Turismo de Ronda no ha tenido ninguna respuesta.





"La plantilla no puede verse perjudicada por los cambios políticos"



La secretaria general de la FSC de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz, ha manifestado que la plantilla no puede ser la perjudicada de los cambios políticos que sufre el Ayuntamiento de Ronda. Según Ortiz, llevan bastante tiempo intentando negociar este convenio con las distintas corporaciones independientemente del signo político de ésta. Sin embargo, con ninguna han conseguido el desbloqueo y mejoras de las condiciones de trabajo. La organización sindical manifiesta no estar dispuesta a esperar más y por ello piden el apoyo de la ciudadanía en estas reivindicaciones, porque estas personas no sólo defienden sus derechos sino también el servicio público que prestan.

Ante esta situación, el pasado 5 de noviembre, CCOO convocó una asamblea donde el personal afectado aprobó por unanimidad convocar movilizaciones. Éstas se iniciarán el próximo 25 de noviembre con una concentración durante toda la mañana en la entrada del Ayuntamiento de Ronda, y cuyo objetivo es reivindicar la aplicación del Convenio Colectivo ya negociado y firmado.