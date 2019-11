Delirios de un zurdo con gripe

Ya está, ya he pasado la gripe por este año. Y me la he pasado casi en su totalidad trabajando. Es lo que tiene ser autónomo, que nunca nos enfermamos oficialmente.

Quizás la fiebre me hizo delirar un poco estos últimos días porque he tenido sueños muy raros. He soñado que Albert Rivera dimitía como presidente de Ciudadanos tras los resultados electorales. ¿Se imaginan a un político dimitiendo en España? Madre mía, debía tener yo por lo menos 39 de fiebre para soñar tal cosa.

También soñé que Sánchez e Iglesias se enrollaban delante de las cámaras de media España, con toqueteos y magreos incluidos. Y solo dos días después de las elecciones. Si es que vaya imaginación que tengo cuando estoy enfermo.

Y tuve pesadillas, una gordísima, enorme, que me da hasta pudor contársela. Soñé que un partido de ultraderecha sacaba más de 52 escaños en España. Imagínense lo mal que lo pasé esa noche. Menos mal que fue una pesadilla fruto de la fiebre.

Por si acaso, no he mirado la prensa, ni la radio, ni la televisión desde que me recuperé, no vaya a ser que, por lo que sea, me vuelva a enfermar. Qué duda cabe.