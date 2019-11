Los niños se hacen oír en el pleno infantil de Jaén. Poco después del mediodía de este miércoles comenzaba una sesión plenaria única y singular. Alumnas y alumnos de 30 colegios de la capital jiennense se sentaban en los escaños del salón de plenos para hablar de diferentes asuntos. Previamente, el alcalde y concejales mantenía una reunión con los escolares.

Y, fuera de lo que se pueda pensar en un principio, no es una simple escenografía teatral irrelevante que luego se quede en nada. Se ha conformado el Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Jaén para dar voz a los más pequeños en asuntos que consideran relevantes para mejorar la ciudad.

La iniciativa se ha llevado a cabo con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño por parte de la ONU. Sobre esta efeméride y sobre el órgano creado en el consistorio hemos hablado en 'Hoy por Hoy Jaén' con Maribel Martínez, coordinadora de UNICEF en Andalucía.

Las peticiones

Los más pequeños reivindicaban cuestiones como arreglar baños, pintar las paredes o arreglo de goteras en sus colegios. También que se instale un parque en la calle Juan Pedro Gutiérrez Higueras o que, en el Polígono del Valle, las zonas de juegos y jardines posean papeleras o fuentes. Como pueden comprobar, reivindicaciones muy necesarias para Jaén y para estos escolares.

Los integrantes de este órgano se han dado a conocer y se ha presentado el programa de Ciudades Amigas de la Infancia, al que pertenece Jaén. El primer edil, Julio Millán, confirmaba que las reivindicaciones de los niños y niñas serán escuchadas y, en la medida de las posibilidades del equipo de gobierno, llevadas a efecto a la mayor brevedad posible.

"Estamos convencidos, y era uno de los compromisos de este mandato como una de las medidas programáticas, para hacer de Jaén una ciudad amiga de la infancia. Para ello tenemos que empezar dándole voz a ellas y ellos donde tengan visibilidad y articular las medidas para poder escucharlos".

José Sánchez, representante de Unicef en Jaén, incidía en la importancia de la opinión y las reivindicaciones de la infancia de la ciudad. "Muchas veces no los tenemos en cuenta con aquello de que son solo niños, no saben lo que dicen o no saben lo que hablan. Cuando la realidad es que los niños tienen una visión distinta a los mayores. Su imaginación y su observación están libres de contaminación. Con lo cual, sus propuestas pueden ser muy positivas", aseguraba Sánchez.